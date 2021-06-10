外媒引述消息報導，聯合航空公司（United Airlines）有意向飛機製造商波音公司購買至少100架737 Max，雙方目前處於談判後期階段。歐美國家陸續解封，旅遊需求暴增之際，聯合航空考慮購買數款省油款式飛機，以進行機隊汰舊換新。

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(工商 )

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