聯合航空擬購百架波音737 Max 22:412021/06/10 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，聯合航空公司（United Airlines）有意向飛機製造商波音公司購買至少100架737 Max，雙方目前處於談判後期階段。歐美國家陸續解封，旅遊需求暴增之際，聯合航空考慮購買數款省油款式飛機，以進行機隊汰舊換新。 文化男大生搭星宇航空返澳門確診 在台室友也染疫 高雄岡山航教館充實館藏 首架S-70C直升機入列 (工商 ) #聯合航空 #Max #購買 #百架 #解封 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨、超市年中慶 線上開打 04:102021/06/10 時尚消費 《電子通路》利機5月營收創近7年新高 8月中下旬配息 09:272021/06/10 財經 中能、Vestas 簽署最終風機合約 04:102021/06/10 產業特刊 看準赴美熱潮需求 各大航空加大赴美運能 11:402021/06/10 生活 美MQ-25首次完成F／A-18空中加油 艦載機作戰半徑大增 11:532021/06/09 軍事 苦等救命錢 夜市攤商促紓困從寬 04:102021/06/10 財經焦點 疫起應援／外送人員購車零利率 04:102021/06/09 時尚消費 《鋼鐵股》榮剛5月營收雙增 接單重量創5年新高 16:152021/06/10 財經 Rimac Nevera 電動超跑零百加速僅 1.85 秒，坐等加掛火箭推進器的特斯拉 Roadster 2 來挑戰 09:422021/06/10 汽車情報-汽車新聞 歐美解封電動車客戶訂單旺 和大5月營收大增1.35倍 11:232021/06/10 財經 歐美解封倒數 和大5月營收報復性翻倍 10:202021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 美股恐遭重挫 專家示警1訊號將暴跌60％ - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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