全球掀起挖礦熱潮，比特幣去年漲勢驚人，幣圈人士為之振奮，區塊鏈研究機構chainalysis日前公布2020年比特幣獲利前25名，美國以41億美元高居榜首，大陸11億美元次之；令人驚訝的是，台灣竟也榜上有名，以2億美元名列第23名。

chainalysis公布2020年比特幣已實現獲利前25名的國家，美國去年比特幣獲利高達41億美元，高出第2名大陸的11億美元約3倍，而日本則以9億美元位列第三；除此之外，台灣也以2億美元名列23名，高於比利時和泰國，低於其他如越南、印度、大陸、南韓和日本等亞洲國家。

chainalysis表示，由於區塊鏈去中心化的特性使然，因此該公司在進行地理分析時極為困難，無法準確的獲取個別交易在哪裡，但仍能透過chainalysis追蹤服務交易數據進行推估。

2020年比特幣漲幅令人咋舌，然2021年出迄今，比特幣遭遇多番利空，無論是特斯拉執行長馬斯克或是女股神伍德的言行，抑或是多國監管機構加重監管力道，都牽動著比特幣的價格；尤其以名列1、2名的美國和大陸，前陣子大動作宣布對虛擬貨幣的監管，更是導致比特幣價格一路狂瀉。

比特幣價格自今年創下6.4萬美元的歷史新高後，報價一路下滑，一度跌破3萬美元，隨後在馬斯克和女股神伍德的精神喊話下，再強彈回4萬美元，但隨著諸多消息層出不窮，比特幣價格於3萬至4萬美元之間劇烈震盪。

近期由於薩爾瓦多將比特幣視為法定貨幣，為全球首例，一舉扭轉先前比特幣的頹勢，短短1、2天的時間即自約3.2萬美元漲至逾3.7萬美元，暴漲約15%；截至今天台北時間22點30分，比特幣上漲2665.5美元或7.70%，暫報37,299.2美元。

(中時新聞網)