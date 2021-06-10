全球晶圓代工龍頭台積電去年宣布赴美國亞利桑那州設立一座12吋晶圓廠、用以生產5奈米製程以來，今年2月也宣布赴日設立3D材料研發中心，更在近幾個月傳出可能在美國擴大產能，甚至最終廠區總面積將超越全台晶圓廠的規模，以及不斷傳出將赴日設廠的傳聞。最新消息指出，台積電有赴日設廠的規劃。

台積電今年2月就曾宣布，將斥資約186億日圓赴日設立100%子公司，用來進行3DIC材料研究，最近日本政府宣布將半數補助台積電赴日投資。從去年中開始，台積電就受到各國為了建立自身半導體供應鏈邀請赴當地設廠，其中又以日本政府放出的消息最為積極，多次表達希望台積電設廠的想法。

先前日刊工業新聞就曾報導，在日本政府經濟產業省的主導下，台積電與Sony可能會在日本合資設廠，且年底前會先設立製造半導體的合資公司，以利進行後續計畫，預計由台積電拿下主導權，負責製程技術，Sony則會以土地、廠房為主。目前預計該工廠將以生產40奈米至20奈米的製程為主，主要用於汽車、家用電子與機械產業等類別。

當時台積電回應，不評論市場傳言。

根據日經新聞最新消息指出，由於日本執政黨高層呼籲拉攏台積電等台灣半導體巨頭產業合作，台積電目前正在考慮日本政府提議，在日本興建一座晶圓代工廠，同樣位於熊本地區。日本企業2020年占台積電全年營收約4.7%，並以獨資方式擁有該廠區，避免發生衝突。

(中時新聞網)