58歲大美人關之琳雖然息影多年，但臉蛋和身材仍保養得宜，最近她進軍抖，短短幾天就吸引超過158萬粉絲關注，她也常PO影片分享生活日常，近日，她被問到保持身材的秘訣，也讓人一探她維持女神狀態的背後真相。

關之琳近日在抖音更新短片，只見她被問到「關姐姐你身材保持的這麼好，是不是會控制飲食」，她直言自己什麼都吃，然後就在鏡頭前嗑起燒臘飯，本來以為女神和普通人不一樣，吃多都不會胖，但下一秒就舉起啞鈴運動，說明要維持美貌，是不可以偷懶的。

關之琳身材仍纖細。(圖／翻攝自東網)

關之琳運動維持好身材。(圖／翻攝自東網)

而影片中，關之琳不僅皮膚緊緻沒皺紋，四肢更是纖細，一雙美腿相當吸睛，且其實她吃的燒臘飯有菜有肉，營養相當均衡，加上她自律運動，也讓網友感嘆難怪她狀態能保持這麼好，看起來都不會老。

擁有「香江第一美人」稱號的關之琳，之前開抖音帳號，不到24小時就吸引100萬粉絲關注，連昔日緋聞對象劉德華也來留言，「回頭便知......之琳妹終於來了，我坐等你的分享」，關之琳隨即回覆：「哇，華仔，什麼時候可以一起拍攝個視頻？」讓不少影迷都相當期待他們再度合體。

(中時新聞網)