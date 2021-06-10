中印邊境達成階段性脫離接觸協議後，兩軍雖然將部隊後撤，但邊境一帶的重型武器部署仍未見鬆懈，中方在新疆部署大量重型火砲之際，印度軍方也向拉達克地區部署了K9自走砲。而印媒最新報導更指出，中共空軍現身中印邊境附近舉行大型空中演習，印軍則派出飆風戰機緊急應對，雙方軍事對峙情勢似有逐漸升高的趨勢。

據《多維新聞》引述印媒《今日印度》報導，中共空軍近日在中印邊境地區附近舉行大型空中演習，印度安全機構對此密切關注。印度政府高層消息人士稱，中國空軍有20餘架戰機參加空戰演習，地點在列城東部地區的中印實控線中方一側。

中共空軍有20多架戰機在中印邊境進行大規模空戰演習，印度空軍飆風戰機升空緊急應對。（圖／推特@AnalysingIndian)

另據Sirfnews報導，這次中共出動的戰鬥機包括中國國產殲-11和部份殲-16戰機，總數為21或22架。演習活動當地的空軍基地，包括和田、噶爾岡薩和喀什機場。軍方消息人士稱，這些機場設施最近才經過升級，包括建造堅固的掩體、加長跑道長度和部署額外的人力，以容納更多不同戰機起降與進駐，並隱匿其部署機型與數量。

中方在新疆部署大量重型火砲之際，印度軍方也向拉達克地區部署了購自韓國的K9自走砲。（圖／印度國防部）

印度政府消息人士表示，「我們正在使用衛星和其他方式來監視位於新疆和西藏的7處中國軍事基地。」印度國防軍的前沿空軍基地已經裝備齊全，能夠應對西部和北部戰線的局勢，並在最近開展大規模的飛行行動。

5月下旬在新疆高山地區仍是冰雪覆蓋，共軍在與印度邊境一帶進行實戰演練。（圖／中國軍網）

《多維新聞》指出，在當前印度疫情擴散的緊要關頭，印媒似乎有意將視線轉移到中印邊境問題上。有印媒稱，新疆軍區近期在邊境增配多種新型先進武器，聲稱解放軍試圖通過新型裝備形成對印度的優勢。但中方確實也動作頻頻，解放軍近期公布，新疆軍區一周內有3款新武器公開亮相，包括新型遠端火箭砲、新型122毫米卡車砲以及08式步兵戰車。

報導表示，印度軍方近日已證實中印邊境地區部署韓製K-9自走砲。印軍還從美國購置24架MH-60羅密歐多用途直升機、6架阿帕契攻擊直升機、30架武裝無人機，以及從以色列購買防空飛彈。此外，印軍將很快從以色列接收蒼鷺TP無人機，以密切監視中印邊境地區的局勢。

(中時新聞網)