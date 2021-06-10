國產疫苗廠商高端今宣布國產疫苗二期解盲成功，國民黨立委兼黨主席江啟臣坦言，疫苗是戰略物資，但政府在大規模推廣前，卻有5個問題尚未解決，第一，何時會做三期試驗，如何做？何時能得到國際認證？第二，防護力，與國際上的主流疫苗對比如何？第三、疫苗，是否仍存在罕見但嚴重的健康風險？第四，面對新型變種病毒，疫苗防護力如何？第五，採購價是否合理？
江啟臣10日臉書貼文表示，高端解盲的實驗數據，顯示該疫苗能顯著提升接種者抗體濃度；且近四千人的二期試驗，已能排除千分之一機率的安全風險。這本身是值得國人高興的事，不過在大規模推廣前，國人仍有許多疑問等待回答。例如：
一、高端疫苗何時會做三期試驗，如何做？何時能得到國際認證？
二、高端疫苗的防護力，與國際上的主流疫苗對比如何？
三、施打高端疫苗，是否仍存在罕見但嚴重的健康風險？
四、面對新型變種病毒，高端疫苗是否也能有足夠防護力？
五、政府對高端的採購價，相對於其他疫苗是否合理？
江啟臣強調，疫情肆虐下，國人急需疫苗，但需要的是「安全、有效，獲得國際認證」的疫苗；政府不能急就章。前述五點疑慮，期待能儘速釐清，國人才能真正對高端疫苗感到放心，甚至驕傲。
(中時新聞網)
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