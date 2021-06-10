高端新冠肺炎疫苗10日解盲成功，公布二期臨床數據，結果顯示，安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應；高端將送交至食藥署進行EUA緊急授權使用審查及申請第三期臨床試驗。前民進黨立委郭正亮指出，高端為什麼不說疫苗的療效有多少，因為在醫學上不能這樣用字，可是疫苗講求的就是療效。

郭正亮10日在政論節目《新聞大白話》中表示，高端的用語是耐受性良好、免疫原性優良，不然就是抗原濃度高。但高端為什麼不乾脆說療效多少，因他們不敢講，他們知道在醫學上不能這樣用字；可是疫苗講求的就是療效。到時高端就會碰到「一個挑戰」，因為即將量產，若未來有人施打疫苗後還是確診；因原本就有一群人對這種疫苗抱持懷疑態度，所以一旦有這種案例就會被凸顯。

郭正亮舉例表示，比如有一個人在美國打了兩劑輝瑞疫苗，結果回來台灣確診，但這樣的機率大概只有5％，因為輝瑞有它的療效，免疫力達95％。

郭正亮指出，越南本來疫情跟我們一樣好，最近轉為比較嚴重。越南疫苗的到貨率也很差，只到了294萬劑，越南人口有9800萬，所以很急，越南政府現在透過36家企業到處找貨。越南在採購疫苗的同時，雖然也有國產疫苗，可是它要求做三期試驗，有13000人的受試者，但還是不能上市；所以越南還是拚採購到貨，甚至去跟俄羅斯談代工，可說是採購、代工、國產三管並進。

(中時新聞網)