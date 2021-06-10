第27屆上海電視節白玉蘭獎得獎名單今晚揭曉，最佳男女主角分別由《覺醒年代》的于和偉及《三十而已》的童瑤拿下，童瑤在發表得獎感言時，更激動直呼沒想到這好的事情能落在她頭上，感謝導演、編劇與製作人，「沒有你們就沒有顧佳！」只是大陸網友對童瑤封后一事，反應兩極，有人肯定她實至名歸，但更有不少人為熱依扎叫屈，認為熱依扎在《山海情》的表現才配得上視后二字。

被暱稱為「小章子怡」的童瑤，自嫁給大她17歲的富商老公王冉，事業運大爆發，苦熬多時的演技也終於被看到，先是以電視劇《大江大河》拿下金鷹獎最佳女主角，今晚更憑著《三十而已》的出色表現，一舉擊敗倪妮、熱依扎、閆妮、譚松韻拿下白玉蘭視后。

童瑤謙稱得獎是運氣。(取自童瑤微博)

童瑤在發表得獎感言，更不忘感謝《三十而已》所有工作人員，是大家的辛苦付出才有了今天的成績，「没想到這麼好的事能落在我頭上，這是我第二次來到白玉蘭，感謝張曉波導演，感謝編劇、製片人，沒有你們就沒有顧佳。」

熱依扎與視后擦身過。(取自熱依扎工作室微博)

然而童瑤在白玉蘭封后一事，就在陸網引發兩極評論，有人認為她實至名歸，但有更多人卻認為熱依扎更有資格拿這個獎，「熱依扎沒拿最佳女主角」關鍵字更瞬間衝上微博熱搜榜，網友一個個為她叫屈「熱依扎是路人看了沒獲獎都生氣」、「就算不是熱依扎也該是閆妮吧，資本牛啊」、「白玉蘭今天像個笑話一樣」。

更有網友激動過頭，扯出童瑤還在就讀中央戲劇學院時那段不開回首的黑歷史。原來當時她正與張國立之子張默交往，某天卻突遭張默一陣暴打，最終張默被勒令退學，童瑤則淚認遭到系主任潛規則，但是她是被強迫的，此事在當時引發轟動，上遍各大媒體版面。

(中時新聞網)