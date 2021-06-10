中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增263例本土個案，確診個案中新增28例死亡，連日以來確診死亡數皆為雙位數，目前致死率仍高於全球平均2.16％。前疾管局長、現任陽明大學教授張鴻仁指出，分析台灣死亡個案有3種情況，其中「直接死在家裡」最嚴重，代表防疫措施跟不上病毒擴散，必須擴大篩檢才行。

張鴻仁日前在公視節目中指出，死亡個案可以分為3種情況，這3種情況也能反映出不同的防疫缺口。依嚴重程度，第一就是「找都還沒找到就直接死在家裡」，這類感染者未能接受醫療收治，便在家中身故，顯示防疫部署追不上病毒，需要擴大定點普篩的量能，儘快找出感染者給予適當治療。

第二種是「來不及收治而死亡」，這顯示雖然已經找出感染者，但醫療量能不足、資源不夠，無法立即給予救治的情況，通常發生在疫情初期，應變方式如陳時中部長之前執行醫院降載，讓輕症患者先出院的做法。

最後一種是「收治後仍死亡」，如果這類情況最多，就得檢視臨床診治上的不足，例如藥物不夠等問題。

張鴻仁也說，要降低感染致死率，必須把三種狀況的缺口都補齊，接著再納入患者的年齡、慢性病等因素計算死亡率，如果計算出來與全球各國數值相近，就代表將缺口補足了。

(中時新聞網)