本土疫情嚴峻，其中雙北屬「重災區」，尤其新北市每日確診數居高不下仍維持3位數，民進黨立委吳秉叡今(10)日在立法院質詢時問，為何新北確診數始終蟬聯全台第一？衛福部長陳時中表示，關鍵因素在於新北篩檢數量多，而且無症狀、輕症比例相對較高。

【LIVE直播】新北增112例確診！ 侯友宜最新說明 ｜2021.06.10

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增263例本土個案，其中以新北市112例最多，其次為台北市58例。吳秉叡今天在立法院質詢時詢問陳時中，新北市確診數為何始終降不下來？每天看到新北市確診數蟬聯第一，害他現在都不太敢出門了。

吳秉叡指出，自從新北確診數超越台北市後，台北市現在已經降到剩幾十個，新北仍維持破百例，陳時中則解釋，新北市政府有它好的地方，因為做篩檢比較積極、數量也多，自然確診數就多，而且裡面無症狀、輕症比例相對較高。

對於苗栗電子廠發生外籍移工群聚感染，吳秉叡說，自從前進指揮所指揮官王必勝下去指揮後，數量有降低，能不能也來幫幫新北市？陳時中則表示，新北市移置速度快，且一直都與中央密切聯繫，中央集檢所會充分配合，且加強版防疫旅館已有增加。

(中時新聞網)