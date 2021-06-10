屏東縣長潘孟安（中）10日視察縣立體育館場域，第一時間指示相關醫護人員，收到疫苗即刻開打，讓符合資格的鄉親，能盡量就近安心接種。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府為因應未來疫苗大量接種，除有14家責任醫院、33鄉鎮衛生所以及基層合約診所外，更已在全縣預置10處中大型疫苗速打站，並依照區域位置佈建完成，盼藉此提升疫苗接種效率，而目前規畫最高施打量能為每天2萬劑。

屏東縣長潘孟安指出，目前屏東規畫的最高施打量能是每天能打2萬劑，中大型速打站會結合衛生所、醫院、診所，以及醫學中心等醫護和行政人力進駐，讓民眾可以迅速施打；另外，長照機構照顧人員與住民，將由責任醫院協助到機構施打，免去舟車勞頓，更降低感染風險。

他說，衛生局和資訊科等相關單位，已結合中央預約建構預約平台以及屏東疫苗接種站地圖，未來上線就能讓大家提前預約、清楚查詢，讓疫苗接種更順利。而中央流行疫情指揮中心公布15日起，AZ疫苗將開放1至6類施打，縣府依順位持續造冊，會儘速公布施打與預約細節，讓鄉親提早做好準備。

衛生局表示，目前規畫依據中央疫苗分配量調整接種策略，由合約醫院、診所及衛生所提供接種服務，若單批疫苗量超過1萬劑，則立即啟動社區疫苗接種站，而已完成建置的社區中大型速打站共10站。

衛生局說，10站包含屏東市體育館、屏東市大同高中、屏東市中正國中、屏東市公正國中、鹽埔鄉屏北高中、萬丹鄉萬丹國中、潮州鎮潮州高中、東港鎮東港靜思堂、新園鄉新園國中、恆春鎮恆春工商，將快速完成接種作業。

潘孟安10日視察縣立體育館場域，第一時間指示相關醫護人員，視後續中央政府疫苗撥配數量啟動，收到疫苗即刻開打，讓符合資格的鄉親，能盡量就近安心接種。

至於外籍移工快篩部分，縣府稱，累積至10日共篩2796支，當中16支呈現陽性，不過PCR檢驗都是陰性。

(中時 )