優比速考慮推出同日到貨服務 23:502021/06/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情加速網購趨勢，美國快遞巨頭優比速（UPS）正在研究同日到貨服務。優比速執行長托美（Carol Tome）9日在線上投資人會議表示，優比速目前沒有同日到貨服務，公司正在測試這個構想，但她並未透露進一步消息。 疫情隔離兩岸 海基會推無接觸服務 亞東醫院篩檢巡迴車 今日正式開跑 (工商 ) #優比速 #貨服務 #同日 #考慮 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 KIA推出「0接觸一對一線上購車諮詢」與到府試乘服務 15:392021/06/10 汽車情報-汽車新聞 台新銀挺勞工紓困4.0零接觸 15日開辦線上申請 13:452021/06/10 財經 疫情致長照家庭精疲力竭 家總推「五賴(LINE)有保庇」線上活動 與照顧者線上守望相助 22:272021/06/10 生活 《科技》疫情、照顧夾擊長照家庭 家總加強線上互動 11:262021/06/10 財經 花蓮蔬菜運銷合作社推蔬菜箱 訂單爆量9成銷外縣市 15:042021/06/10 寶島 用麵包溫暖人心 烘焙業推優惠齊抗疫 10:432021/06/10 生活 永豐金強化銀證整合 電子單比重逼近9成 14:402021/06/10 財經 台東男不滿醫院說詞反覆、徒增病患奔波風險 東基：特殊情況 15:292021/06/10 生活 智邦估因新冠肺炎染疫衝擊 6月產量將因而減少一成 19:292021/06/10 財經 網家5月營收寫同期高 出貨大塞車恐影響營運表現 16:362021/06/10 財經 《熱門族群》數位平台及外送立功 統一超5月表現勝全家 17:572021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 美股恐遭重挫 專家示警1訊號將暴跌60％ - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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