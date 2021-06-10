新冠肺炎疫情加速網購趨勢，美國快遞巨頭優比速（UPS）正在研究同日到貨服務。優比速執行長托美（Carol Tome）9日在線上投資人會議表示，優比速目前沒有同日到貨服務，公司正在測試這個構想，但她並未透露進一步消息。

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