法國4月工業生產意外下滑 23:492021/06/10 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國4月工業生產意外下滑。根據法國統計局Insee 10日公布，4月工業生產月減0.1％，遜於經濟學家預期的月增0.5％，數據亦不如3月上修後的月增1％。與2020年2月、新冠肺炎疫情尚未肆虐歐洲大陸時的數據相比，4月工業生產大減5.5％。 《鋼鐵股》燁輝5月營收雙增 Q2營運續向上 《汽車股》廣華-KY5月營收年增1成 營運估第2季落底 (工商 ) #工業生產 #法國 #月增 #數據 #意外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 特斯拉5月銷量3.34萬輛 重奪大陸新能源車銷量榜首 16:462021/06/10 兩岸 《鋼鐵股》世紀鋼5月營收首破10億元 Q2營運迎風向上 10:182021/06/10 財經 《鋼鐵股》榮剛5月營收雙增 接單重量創5年新高 16:152021/06/10 財經 全球傳動5月及前5月合併營收 均創同期次高 14:302021/06/10 財經 《鋼鐵股》中鋼5月營收登頂 Q2營運旺 15:072021/06/10 財經 《半導體》創見5月營收居高檔 Q2營運續向上 11:092021/06/10 財經 《電子通路》拉貨潮強勁 安馳5月營收創新高 14:502021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 《電機股》穩定毛利率 力達-KY產品5月調漲7~10％ 09:102021/06/10 財經 《半導體》5月營收連3月創高 菱生Q2拚締新猷 12:002021/06/10 財經 《其他股》訂單、出貨穩增 威宏5月營收大增逾8成 16:152021/06/10 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 美股恐遭重挫 專家示警1訊號將暴跌60％ - 財經 拜登出手 美中直球對決！謝金河預言：未來關鍵90天很驚人 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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