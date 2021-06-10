法國4月工業生產意外下滑。根據法國統計局Insee 10日公布，4月工業生產月減0.1％，遜於經濟學家預期的月增0.5％，數據亦不如3月上修後的月增1％。與2020年2月、新冠肺炎疫情尚未肆虐歐洲大陸時的數據相比，4月工業生產大減5.5％。

(工商 )