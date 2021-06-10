歐洲央行（ECB）在10日貨幣政策會議維持利率水準與購債規模不變，並表示繼續以「大幅快於第一季的速度購買債券」，顯示央行憂心太快收緊寬鬆政策恐加速借款成本上揚，抑制歐元區仍然脆弱的復甦力道。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在會後記者會表示，歐元區的經濟展望比3個月前樂觀。暫時性的供給限制帶來物價壓力，但通膨預期仍維持在受控制的水準。歐洲央行將歐元區2021年通膨預測由1.5％上修至1.9％。

拉加德再次表示，現在討論縮減購債規模還太早。

歐洲央行透過聲明稿表示，「下一季的購債速度將比第一季更快。」歐洲央行第二季約購買800億歐元債券，高於第一季的620億歐元。

歐洲央行維持一貫的政策立場，重申1.85兆歐元「緊急疫情資產收購計畫」（PEPP）至少持續至2022年3月，並表示央行保留購買低於該額度債券的權力，或是在必要時增加購債，以「維持有利的融資條件」。

歐洲央行本次例會將存款利率維持在負0.5％不變，再融資利率亦停留在零水位，符合市場預期。

歐洲央行在聲明稿指出，「管理委員會預期歐洲央行基準利率將維持在現行或更低的水準，直至通膨展望接近但低於2％的目標。」

歐洲央行指出，管理委員會隨時準備調整所有政策工具，確保通膨以持久的方式邁向目標。

隨著歐元區新冠肺炎疫情緩和，即便歐洲顯露經濟復甦跡象和通膨上揚，歐洲央行仍維持激進的貨幣刺激。包括拉加德在內的歐洲央行官員曾清楚表示，央行寧可過於謹慎，也不願冒著過早縮減購債風險。

歐元區5月消費者物價指數（CPI）年增2％，創下2018年10月以來最大升幅。

(工商 )