拜疫苗接種與紓困方案所賜，美國解封後消費者支出強勁，全美零售聯合會（NRF）估計，美國2021年零售額成長率可望達兩位數，金額逼近4.5兆美元。根據NRF估計，美國2021年零售額估計超過4.44兆美元，年增幅約在10.5％至13.5％之間，大幅高於2月預估的年增6.5％至8.2％。

相較之下，據NRF估計，2020年零售額約達4.02兆美元，其中有9,200億美元為線上銷售。

NRF的預測涵蓋線上與實體商店銷售，但不包含餐廳、汽車與汽油。NRF預估2021年線上銷售額成長率約介於18％至23％，金額估計在1.09兆至1.13兆美元。

受惠於美國加速為民眾接種新冠肺炎疫苗，以及拜登內閣最新紓果計畫，NRF執行長夏伊（Matthew Shay）指出：「美國經濟與消費者支出的恢復力比原先預期更強勁。」美國政府在3月發放紓困支票，帶動零售銷售。與3月份相比，美國4月零售額穩定上升，餐廳銷售上揚，不過家具、運動用品、服飾與雜貨銷售下滑。

2020年美國零售商的運勢兩極，百貨公司與服飾零售商等業者因為封城防疫暫時關閉門市、線上銷售業績不佳，或是商品較不符合疫情期間需求，像是工作服等，導致業務低迷，反觀大型零售業者受惠於消費者大買食品和家庭用品，帶動業績強勁。

不過近幾個月大部分的零售商業績好轉，主要受惠於紓困支票，以及越來越多消費者開始出門，對服飾與美妝用品需求回升。

梅西百貨（Macy's）與Target等零售業者5月公布強勁的第一季業績，業者反映服飾、美妝與旅遊用品銷售強勁。Target表示，美國加速接種疫苗與消費者逐漸願意出門，店內人潮開始回籠。

(工商 )