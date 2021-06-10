新北市今（10）日新增112例，確診人數仍高居各縣市之冠。新北市長侯友宜感嘆，他傍晚站在三峽火化場火化爐前，看著沒有親人送別的新北市民，他忍著眼淚，內心無比傷痛，他們沒有家人的陪伴、沒有宗教的祝禱引領，甚至連骨灰罈，都還來不及刻上名字，他很自責、傷痛，市長沒有好好保護逝者。此舉感動5萬網友，留言表示，「侯市長，辛苦了！」

侯友宜晚間在臉書表示，這一波往生的市民，很多走得讓人措手不及，家人甚至都還在隔離中，絕大部分，都不能來送他們走完這人生最後一段路。生老病死，世間無常，但新冠疫情的傷痛，是無常嗎？還是可以更努力的，保護民眾更多，讓民眾的傷痛更輕？

侯友宜說他在火化場，送別這些在疫情中離去的朋友，清香素果，虔誠祭拜，都不足以道盡做為新北市長的沉痛。每一位新北市民的染疫，都是他的責任。侯友宜最後也願生者平安，逝者安息。

有資深媒體人表示，很少有地方父母官會想到關懷不幸染疫被奪性命的市民最後這哩路，侯市長，辛苦了，加油！「拜託耶，卡緊咧，他們都是我的家人...」這句話感動多少人，深深印記腦海。

(中時新聞網)