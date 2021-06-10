柯市府爆發好心肝診所疫苗濫發之亂，台北市長柯文哲10日下午在記者會道歉認錯，深夜在臉書PO文又說「我已經就管理疏失的部分，向大家道歉」，強調搶疫苗都是出自人性，但卻不忘批評「如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？」

柯文哲表示，短短1個月，「疫苗」取代「＋0」成了台灣的關鍵字，不到1個月的時間，台灣社會恍如經過1次戰爭，5月24、25日像是噩夢，救護車載著病人，卻無法進入醫院急診，在台北的馬路上東奔西跑，北市在半個月間，擋住疫情破口，把局面控制下來，雖疫苗管控出錯，但不應一件事，抹煞所有衛生局同仁的辛苦。

柯說，這次疫情爆發後，幾乎整個局的同仁都犧牲了家庭生活、睡眠時間，全心投入這個城市的防疫工作，不停的疫調、協調，還有人因此而累倒，但同仁請不要為這件事而氣餒喪志，有疏失就改，有缺漏就補足，絕不能影響了防疫工作，這場仗還沒打完，同仁是這個城市目前最重要的作戰部隊，無論如何都要撐住。

「做為台北市長，我已經就管理疏失的部分，向大家道歉」，柯承諾，北市府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。

「我也希望趁機抹黑造謠的適可而止！」柯說，歸根究底，想打疫苗、想搶疫苗都是出自「人性」，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會，這場仗還沒打完，繼續一起努力吧。

(中時 )