女子收到漂流23天的冷藏食品，打開一看發現蘿蔔糕變色、粽子全「長毛」發黴。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

端午佳節加上疫情，網購物流業務量暴增，近日各大物流公司紛紛宣布停止收送冷凍、冷藏物品。物流業務量有多可怕？一名女網友分享，上個月19日從台中寄出的冷藏食品，整整漂流23天，今天（10日）才收到，而她打開一看差點暈倒，原來蘿蔔糕全變色，而粽子則是發黴「全長毛」了。

「剛剛收到飛鴿傳食，上個月19日台中寄出的冷藏食物」，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文分享「震驚照片」，原來她將包裹打開一看，差點暈倒，蘿蔔糕賞味期14天，全都變色壞掉；而粽子更是可怕，全都「長毛」發黴了，畫面看了讓人相當崩潰。

女網友表示，「整箱幾千元的食物就這樣玩完了，中間還查詢訂單都在宅配中，永遠等不到客服接電話，這樣的宅配也太沒責任，以後還敢在找他嗎？」、「前些時候還和朋友說，可能蘿蔔糕和粽子太香，飛到半路被吃了。剛宅配來電，以為又是詐騙來貨。」。

眾多網友紛紛表示：「這個也太誇張了吧！上個月寄的耶！」、「現在物流低溫包裹都爆了！所以還是少買比較安全！我這幾天問都不收！不然就是不敢保證何時到！」、「現在低溫配送都塞車，冷藏放久容易發霉，跟冰在冰箱道理一樣,冷凍比較安全」、「你知道北部一直以來都是物流業的戰區嗎？你能體會上碼頭跟上山頭一樣的心情嗎？你疊滿一車出門，再回頭看你區內的貨量跟沒上班一樣，從去年雙11到現在」。

也有人指出：「蘿蔔糕大部分是冷藏，粽子要冷凍」、「兩年前我妹從高雄寄肉粽，我妹夫誤用冷藏寄，快6天才到，肉粽都快壞掉了」、「我也不喜歡這家宅配冷藏…好幾次收到冷凍都退冰到我這邊，食物根本就不能吃了」。

(中時新聞網)