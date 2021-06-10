美軍夏威夷珍珠港聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）和德州拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland），近期在24小時內先後遭遇炸彈威脅和槍擊事件，一度暫時封鎖，所幸並未傳出傷亡，基地也皆已重新開放。

珍珠港聯合基地於夏威夷時間8日上午9時39分（台灣時間9日凌晨3時39分）傳出炸彈威脅，美軍隨即宣布基地封鎖，當地軍眷、員工，以及正在參觀「亞利桑那號」戰艦紀念館（USS Arizona Memorial）和珍珠港航空博物館（Pearl Harbor Aviation Museum）的旅客就地避難，基地內的小學也緊急疏散。所幸最後證實是虛驚一場，8日下午14時20分（台灣時間9日上午8時20分）宣布狀況解除。

但就在不到17個小時後，德州拉克蘭聯合基地於當地時間9日上午11時50分（台灣時間10日凌晨0時50分），在一處入口附近傳出2聲槍響，基地稍後下令全面封鎖，不過在約1小時後，除該入口外的其餘區域皆解除封鎖。

負責守衛該基地的第802安全部隊中隊（802nd Security Forces Squadron）指揮官勒夫利斯（Brian Loveless）中校表示，目前還不清楚是否有人目擊到槍手，也不確定槍手的人數，正根據幾條線索展開調查，當地警方也正協助尋找發生槍擊的確實地點；勒夫利斯指出，該基地內的設施對美國空軍十分重要，因此他寧可「反應過度」。

珍珠港聯合基地包含美國海軍珍珠港基地和空軍希卡姆基地，是美軍在太平洋上的關鍵節點之一；拉克蘭聯合基地則是美國空軍唯一用於進行新兵訓練的基地，是空軍教育訓練司令部（Air Education and Training Command, AETC）的大本營之一。

(中時新聞網)