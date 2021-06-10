高端疫苗二期臨床主試驗解盲結果，數據顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，代表解盲成功。但《QuickseeK快析輿情資料庫》粉專的分析卻顯示，解盲前的「國產疫苗施打」負面聲量居然高達82.7%，正面聲量卻僅17.3%，顯示民眾對施打國產疫苗的信心很低。

臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》10日分析指出，有關國產疫苗的施打，在5月29日至6月10日，討論聲量筆數近15萬筆。但觀察該議題的討論情緒卻發現，正面聲量為17.3%，遠遠低於負面聲量82.7%，顯示民眾普遍對國產疫苗施打的信心很低。

該粉專指出，針對一連串的疫苗「優先」施打事件，包括行政院有給職顧問丁怡銘5月已施打AZ疫苗等，引發網友不滿。民眾則要官員支持國產疫苗，優先施打高端疫苗，除此之外，「817」、「韭菜」也被點名施打國產疫苗。

該粉專還點出，網友針對國產疫苗的安全性和有效性，也分為「白老鼠派」、「食鹽水派」兩派。「白老鼠派」對疫苗的安全性和有效性都打上問號，紛紛表示「沒做三期，開打個X，當人民白老鼠？」、「要台灣民眾先當白老鼠來試驗嗎？」；「食鹽水派」則認為，對於安全性不用害怕，因為根本沒效，並表示「安全性夠，食鹽水安全性也很夠啊！打這就好。」

(中時新聞網)