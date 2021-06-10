蔣卓嘉日前發行眼淚失守情歌〈看不見的傷最痛〉，而在防疫期間，GJ每天除了固定全副武裝前往電台主持節目，也盡量不吃外食，平時就愛吃泡麵的他，也自找樂趣，計畫將沒吃過的泡麵全吃一輪，笑說：「疫情結束後，我應該會成為泡麵達人。」

他為了防疫減少外食和訂購外送的頻率，愛吃泡麵的他，計畫趁這段期間，將以前沒有吃過的泡麵全部嚐一遍，笑稱為了營養均衡，會加入肉類和蔬菜一起煮，他更為此上網鑽研泡麵的各種吃法，表示最想嘗試的是炒泡麵。

不過疫情期間，蔣卓嘉每天還是固定前往電台主持LIVE節目，在中午時間持續用音樂陪伴聽眾，他和平常一樣搭捷運上下班，但會做好萬全準備，為了防疫全副武裝，口罩、護目鏡、酒精不離身，為了落實消毒工作，蔣卓嘉專程添購「消毒槍」，剛度過生日的好友陳勢安，在蔣卓嘉的直播上看到後，頻頻求推薦連結想要購入，蔣卓嘉立刻下單奉上，蔣卓嘉笑說：「勢安剛過生日，之前他慶生直播我只變了小魔術，所以決定送上消毒槍當生日禮物，這段期間算是非常實用的禮物吧。」

(中時 )