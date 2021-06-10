網路人氣辣模周荀（DenKa）外型甜美，擁有32F傲人上圍，曾因PO出掀衣、露南半球的清涼照，替女攝影師好友祝壽而被網友封為「南半球女王」，近日她在社群平台曬出一張Cos照，竟變成光頭造型，

周荀熱愛Cosplay，不時在網上分享作品，日前她突曬出光頭模樣，在IG幽默寫下：「自從我頭髮掉光之後，每天晚上我都會覺得，頭頂很涼。」原來這是她以前的工作照，化身人氣漫畫「一拳超人」的男主角琦玉，不但大光頭吸睛，周荀還把傲人F奶完美藏起來，不少網友更發現她連下面也考慮到，做成凸一包的樣子，佩服直呼「上下都cos的很徹底」、「下面一大包」、「看起來很大」、「為什麼下面凸凸的」，意外掀起討論。

周荀Cosplay「一拳超人」男主角琦玉，下面凸一包，小細節都唯妙唯​肖。（圖／翻攝自周荀IG）

出身自Cosplay圈子的周荀，其實從國中就開始玩Cosplay，可那時在台灣卻只敢偷偷玩，曾被家人發現不被接受，還把她熬夜好幾天才做好的衣服撕壞，讓她難以接受。

後來她申請到新加坡念大學，那時她度過了人生第一段徹底自由的時光，開始大量嘗試接觸各種新東西，結果竟發現自己對於Cosplay的熱愛，也在Cos圈內交到許多知交好友，甚至在圈內找到認同感，因此就一股腦的沉浸在其中，而她突破性的尺度與率先導入Cos圈的商業行為，也讓她成為圈內有名的人物。

(中時新聞網)