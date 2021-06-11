台北市「好心肝診所」遭爆8日深夜違規替不符資格者施打AZ疫苗，北市政府昨對診所重罰200萬元，並終止合約。對此，資深媒體人謝寒冰爆料，特權疫苗有一份邀請施打名單，洋洋灑灑一堆人非常非常精彩，且有些人與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中非常熟，甚至有某「大老」。他呼籲柯文哲，一定要公布這份名單。

民進黨、國民黨。(圖/本報資料照)

謝寒冰10深夜開直播表示，打特權疫苗的，事實上，有很多名嘴都被邀請去打，包括他認識的名嘴在內，這份名單中有主播、主持人、老闆、工商大老、某會會長、甚至演藝圈的人都有去打，洋洋灑灑一堆人，各行各業都有。

謝寒冰強調這份名單非常非常精彩，且已在媒體圈內部偷偷流傳，都是一些有頭有臉的人士，他強調，大家去看好心肝診所的志工名單，就秒懂他為何會這樣說了，有被列在名單上的人，可能不見得有去打，但是被列在名單上的人，確實有人去打。

至於有沒有政壇人士去打？謝寒冰透露，據他所知是藍綠都有，有網友問，「最關鍵的問題是，柯文哲到底知不知情？」謝寒冰說，從柯Ｐ態度放軟的言行來看，柯文哲一定知情，並且副市長黃珊珊也知情，因為很多人都和柯文哲、蔡英文總統、陳時中部長很熟，且一缸子都是陳時中好友，謝寒冰呼籲，柯文哲一定要公布這份名單。

民進黨集火攻擊「好心肝」兩天，結果名單攤開來「友軍」比「敵軍」還多！ 有差點要應蔡英文之邀參選台北市立委的節目主持人母女。有《自由時報》資深市政大記者。還有平常打柯挺綠不遺餘力，正在快篩的那家電視台老闆。 我們就靜靜笑笑地坐等，看民進黨會不會也追殺他們，這些媒體會不會報導，又會怎麼報導。 由不演了新聞台發佈於 2021年6月10日 星期四

好心肝一夕之間成了「壞肚腸」，但原本藉機把柯文哲往死裡打的人忽然紛紛抽手，據說是因為名單內容太過精彩的緣故～～～柯P一定要把施打名單公布啊！我建議偷打的每個人第二劑強制打國產疫苗，幫未來一定要做的混打實驗做出具體貢獻！ 由謝寒冰粉絲團發佈於 2021年6月10日 星期四

(中時新聞網)