高端疫苗今（10日）正式公布二期臨床試驗解盲數據結果，由於數據顯示其安全性和耐受性表現良好，受試對象並未有不良反應，消息一出後引發網友熱烈討論，而高端也將於明（10日）恢復交易，更有網友急問，「現在買還來的急嗎？」。

政府日前宣布，和高端簽署合約採購500劑疫苗，然由於高端二期試驗未完成，即下訂預購，引發各界熱議，高端更慘吃6根跌停，股價一路重摔至207.5元，未料卻在8日突打開跌停後直奔漲停，翌日同樣亮燈漲停。

高端疫苗今日暫停交易，召開重大訊息記者會正式公布解盲結果，數據顯示安全性和耐受性表現優異，且高端指出，所有的受試對象並未有疫苗相關不良反應，數據合乎預期，因此引發PTT網友熱烈討論明天恢復交易後的走勢。

有網友見數據表現良好，紛紛回應「明天賣房子買進高端來得及嗎」、「我啊，準備all in了」、「送分題不買嗎？」、「之前沒買到，可憐， 明天拼一張看看」、「可以打一支疫苗送一張股票嗎？」。

但有部分網友認為，明天可能直接鎖死，根本買不到，「明天就買不到是要怎麼買？紅綠燈而已」、「哪買的到？」、「買的到再說」、「直接鎖死最好買得到」、「首先你要買得到才有得挑」。

(中時新聞網)