全台唯一「母指導、父頒獎、姊錄影、本人笑場」的畢業典禮。（截自Dcard）

全國三級警戒延長到6月28日，全國各級學校停課措施也因此延長。應屆畢業生最是無奈，畢業旅行取消、畢業典禮改為線上，相當沒有「氣氛」。不過一名女大生相當幸運，全家總動員為她辦了一場全國唯一的畢業「撥穗儀式」：由媽媽指導、爸爸頒獎、妹妹遞獎、姊姊錄影、弟弟吃飯，而女大生本人，則是開心到負責笑場，既溫馨又有趣。

一名女大生在Dcard發表《全台唯一有撥穗儀式的人》的文章，表示6月5日那天，她同學全家幫她辦了一場畢業典禮，根據女大生提供的影片，只見一名戴著學士帽、穿著畢業服的女子，與一名穿西裝、戴眼鏡的男士，站在一台液晶螢幕前，螢幕上顯示「XX大學109學年度畢業典禮」。

影片字幕寫道「生活還是得有點儀式感」，接著男士替女子撥穗、頒發畢業證書、獻上花束，字幕又寫「我姊的畢業證書，還有去年送她的花」。最後字幕更打上：「我媽負責指導、我爸負責頒獎、我妹負責遞獎、我姊負責錄影、我弟負責吃飯，我負責笑場」。

原PO表示同學的影片太可愛了，她立刻拿著手機跑去找爸爸說：「爸你看我朋友有畢業典禮ㄟ，我們也來拍」，結果爸爸竟回：「神經病喔，在家穿什麼西裝我才不要」。

眾多網友熱烈回應這段溫馨影片，紛紛表示：「他爸超好笑表情超官方 我快笑死」、「看起來是很有愛的一家人呢，太可愛了啦」、「好好笑我們大學有線上撥穗ㄛ，戴好畢業帽然後開Google meet 老師一個一個點名，讓你在螢幕後自己撥穗」、「好有愛的一家人，看了有幸福感」、「最好的畢業典禮」。

(中時新聞網)