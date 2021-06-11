端午節將屆，菜價離譜飆漲，有民眾反映，在某傳統市場看到一條絲瓜，從25元增至80元，漲幅高達300％，甚至有買不到蔬菜的情形，據了解，因上週中南部多日大雨，導致不少蔬菜瓜果類嚴重受損，價格波動確實難免，議員吳世正要求，市府應查明是否有攤商藉端午節前趁機哄抬價格，讓菜價漲幅雪上加霜。

吳世正表示，他從農委會農產品批發市場交易行情站網站查詢，6月6日至6月9日北市蔬菜產品平均批發價格較上周同期5月30日至6月2日上漲8.6％，一般常見的絲瓜漲幅為10.8％，澎湖絲瓜漲幅較高為50.4％，但零售漲幅卻高達300％，實在很難不去質疑有刻意抬高價格的行為。

吳世正指出，其它如牛番茄價格從5月底每公斤22.8元漲至42.5元，芥藍菜從每公斤19元漲至35.3元，蚵仔白小白菜從每公斤20.6元漲至39.0元。

吳世正認為，雖然接近端午節蔬果價格一定會上漲，又逢疫情期間，很多人工作收入大受影響，生活更加辛苦，所以政府更要做好價格把關，請市場處立即啟動菜價異常處理機制，並開設菜價檢舉專線及啟動攤販集中場聯合稽查，務必遏止可能的刻意漲價。

更有菜籃族表示，這週下雨過後又再漲一倍，而且量也變少，市場上這兩天看不到什麼蔬菜，幾乎只有根莖類。家庭主婦無奈嘆，現在市場及超市的菜難買，採買只能在現場「撿剩的」，價格已經不在考慮範圍內，「就算貴還是得吃飯」。

對此，台北市場處表示，批發市場交易公平、公正、公開，透過競價方式決定，針對近期價格波動，會請北農確認目前產地蔬菜生產狀況，看蔬菜價格是否有不合理的情形。

北農主秘路全利指出，6月4、5、6日這三天，整個蔬菜產區，全省都有降雨情形，連續降雨對於蔬菜造成災損，而降雨過後蔬菜含水量高，經過溫度高的太陽照射下，有些蔬菜呈現腐爛損傷的情形，所以目前整個蔬菜產量的供應量相對減少，因為供給前減少造成價格波動。

(中時 )