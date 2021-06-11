如果能夠找到個性、價值觀都和自己類似的對象，與他結婚更能保證婚姻的穩定和幸福。星座運勢網站「同道星座查詢」分享，有4個星座組合特別適合結婚，他們婚後生活非常甜蜜，愛情熱度持續不滅，過著神仙眷侶般的幸福生活。

▍1.金牛座、獅子座

金牛座穩重又正直，而且很講義氣，答應別人的事情說到做到，獅子座個性很熱情，討厭不公不義的事，這兩個星座基本上價值觀是一致的，結婚後相處非常融洽，能夠互相扶持，彼此是對方最好的朋友，婚姻生活甜蜜又幸福，是朋友眼中的神仙眷侶。

▍2.水瓶座、雙魚座

水瓶座的思想跳躍，讓許多人覺得他是從外星球來的，不過在雙魚座的眼中卻充滿魅力，無論水瓶座說出多荒謬的點子，都會讓雙魚座崇拜不已，溫柔的雙魚座是水瓶座最好的觀眾，而水瓶座是雙魚座最可靠的避風港，兩人的愛情熱度能一直延續到老。

▍3.天秤座、處女座

天秤座、處女座的性格非常互補，天秤座有選擇困難症，最害怕做決定，剛好處女座擅長規劃和決策，無論遇到大小事都會找出最佳解決方法，兩個人不太容易起爭執，主要都由處女座來打理大小事，彼此的感情越來越濃厚，一輩子不分開。

▍4.巨蟹座、摩羯座

摩羯座習慣與人保持距離，用這個方法來保護自己不受傷害，不過當他遇到善解人意的巨蟹座，這個原則會立刻被打破，善解人意的巨蟹座會讓摩羯座重新相信愛情，兩個人相遇後感情會迅速增溫，隨時閃婚都不意外，婚後生活如膠似漆，互相寵愛對方，過著令人羨慕的幸福生活。

(中時新聞網)