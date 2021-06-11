「孩子從小就是過敏體質，常常過敏咳，鼻涕，鼻塞，眼睛癢，黑眼圈非常明顯…」、「晚上都會一直吸鼻子或是到半夜起來吸鼻子，說感覺塞住，影響睡眠」、「常常鼻涕倒流，不時鼻子常發出倒吸的聲音，該做的都做了，都沒什麼改善」

台灣過敏兒比例非常高，根據2019年的新聞報導，台灣有8成以上小孩都曾出現過敏現象，而每當春夏交替之際，又是家中過敏兒最容易發生鼻塞、眼睛癢與眼睛腫等過敏症狀的時刻。

過去的調查和社群上的討論，也發現爸媽們常常讓小孩補充益生菌作為抗過敏的保健食品，但可不是每一個菌種都能改善體質和過敏症狀，國際上是否有專業期刊、多則研究文獻可以佐證效果，就顯得重要。

因此在這篇專欄中，營養師將分析益生菌與抗過敏的關係、機制，還有分享如何挑選抗過敏的益生菌產品，幫助小孩一起調整好體質，不讓過敏年復一年的發生。

●體質、飲食與環境，是發生過敏的主要原因

→免疫系統不平衡，快速產生大量IgE抗體是過敏源頭

當我們人體遇到過敏原時，會誘發人體產生IgE抗體，導致後續組織胺釋放而造成過敏症狀，當人體的免疫系統是趨於平衡狀態下，較不容易產生IgE抗體，因此比較不會發生過敏現象。

然而，過敏兒的「免疫力體質」本就趨於不平衡，容易被誘導產生IgE抗體以外，如果環境中又有塵蟎或在飲食中碰到過敏原時，就會讓免疫系統大量產生IgE抗體而快速發生過敏症狀。

→治標不是辦法，調整過敏體質才是根本

目前在調整過敏體質的方法，首先是減少接觸過敏原以外，還有以抗組織胺藥物快速減輕過敏症狀。但其實這都不屬於治本的方法，營養師推薦應該可以透過飲食好好調整「免疫系統」，這樣也才能避免時不時的過敏症狀來犯。

●調整體質，從養好腸道益生菌做起

腸道中的百兆益生菌大軍，不只影響腸道蠕動、消化吸收等作用，其實也會透過代謝物、減少壞菌生存、降低產生發炎物質等等方式幫我們調整好體質，而影響血糖、血脂與免疫力，這也是為什麼腸道微環境在這幾年這麼受到學者關注的原因！

●不是每個菌種都能抗過敏，要挑選對益生菌才對

由於益生菌種類非常多，每一種益生菌都有自己的功效，像是Lactobacillus gasseri BNR17 以減重功效聞名，另外Lactobacillus reuteri DSM 17938 能改善急性腹瀉功能。

而在調節過敏相關，則以Lactobacillus rhamnosus GG（LGG）與Lactobacillus paracasei （LP）最為有名。因此，爸媽們要挑選調節過敏的保健食品，也要注意不同益生菌的功效差異，才能買到對的益生菌。

不同菌種有不同功效。(圖/好食課提供)

●鎖定功效 不只要看菌種也要認明菌株

有沒有發現在「斜體」的菌種名稱後面會有特別的編號或是英文字母，其實這是菌株身分證的概念。

我們常聽到的菌種名稱，是該益生菌的「統稱」，像是常被添加至優酪乳、益生菌粉並經過研究或調節過敏健康食品認證的「LP菌」與「LGG菌」，就是分別從鼠李糖乳桿菌（Lactobacillus rhamnosus）與副乾酪桿菌（Lactobacillus paracasei）純化與培養的菌株。

因為這些菌株是特定選殖與培養，免去了菌種培養的變異問題，因此在選擇相關保健食品時，要注意是否有菌株編號或命名會更有保障。

●LP菌與LGG菌是目前調整過敏體質的主要菌株

2016年的一份研究中，學者分析了40種LP菌菌株抑制過敏的反應，認為LP菌部分菌株具有調節過敏反應的功效。

LP菌與LGG菌是目前調整過敏體質的主要菌株。(示意圖/好食課)

●挑選抗過敏益生菌保健食品的關鍵

總結以上，營養師推薦與評價抗過敏益生菌的挑選原則：

→做點功課，選擇具有調整過敏體質功效的菌株

市面上有許多益生菌商品，建議爸媽們在購買前要做點功課，可以多加注意菌種與菌株，才不會花太多錢而買到不適合菌株，反而無法調整我們和小孩的體質，LGG菌和LP菌是目前研究較多的調整過敏的菌種。

LGG菌與呼吸道症狀之關聯。(圖/好食課提供)

→挑選有健字號認證的商品

台灣也有調整過敏體質的健康食品認證項目，因此建議在購買相關保健食品或乳飲品時，可以認明是否具有調整過敏體質的國家認證(小綠人標章)，才能更有保障！

→優酪乳是方便、適口，且能長期補充「飲食」方式

營養師也提醒，調整過敏體質需要時間，因此就要考慮益生菌補充品的方便性與適口性，才能長期且常態的補充益生菌。

優酪乳就是很好的方式，符合我們的飲食習慣，小孩子下午茶就不要給奶茶、果汁等飲料，而是選擇優酪乳這一類更為健康、更為機能性的飲品，除此之外，優酪乳也可以同時補充到鈣質，滿足國健署「我的餐盤」的每天早晚一杯奶建議！雙重增進小孩子的健康。

(中時新聞網)