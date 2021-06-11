每一天，都是往後生命中最年輕的一天。今天不爭取自己想要的生活，明天就要花費更多時間，去應付你不想要的生活。

關於學習、工作、自我定位、情感生活和人際往來，每個人或多或少都曾在世界的冷酷中打顫，但成就你的，永遠不是別人的話語，而是自己的選擇和作為。

生活的苦是消耗，但努力的苦會是收穫。當未來不那麼清楚，就先走好當下的每一步，你的世界終將海闊天空。

【精彩書摘】

一

愈是優秀的人愈自律。

專注和堅持，是一個人變優秀的必要條件。而自律，是培養這兩項素質的根本。

當然，我身邊也有不自律的人，比如我的一位同事，總把「立志要做什麼」掛在嘴上。

有次跟我私下喝酒時，他說：「我想努力工作！我要升職加薪！我要找到漂亮的女朋友！」

我說：「去做就是了。」

第二天，我經過他的座位時，瞥見他埋頭苦幹──忙著「摸魚」，在臉書、IG流連忘返。

幾個月後，他被公司開除了。

離職那天，我看到他在臉書發了一則貼文：「終點也是起點，努力向高處走。」

像這個被炒魷魚的哥們一樣常立志願、但不自律的人，可能不是少數。很多人說要提升自己，多益、英文口語、職場進修的書和課程買了一堆，但書買後沒翻幾頁，課程也只聽了開頭就沒有然後了。

很多人發願減肥塑身，制訂了運動計畫，辦了全年的健身會員卡，發誓要戒珍奶，堅持完前兩週，第三週就打住了。

很多人說要用偶像來激勵自己，看到偶像有學識、才藝、好身材，備受鼓舞。於是，買了偶像推薦的所有裝備，比劃幾下，最終也沒有練成偶像的模樣。

很多大齡剩男、剩女說要找對象，以便過年時堵住父母、親戚催婚的嘴，卻懶得打點自己，更懶得去拓展社交圈子，好像對象會從天上掉下來似的。

嘴上說要做的事情那麼多，到頭來，升職、讀書、才藝、健身、找對象，每件事都沒了下文。

如果上述這些聽起來像是我在捏造，請看一下騰訊網做過的一項權威性調查統計。

在 2019年整年中，23至45歲的人當中：

70.7％的人買了書沒看；69.5％的人報名了健身課程後，去了不到十次；79.3％的人學英語中途放棄；學影音製作等職業技能的人中，放棄的有91.1％。

人與人之間的差距，就是被這些看不見的自律拉開的。

二

你要知道，人的欲望是可以分級的，分為低級、高級和頂級。

什麼是低級欲望？標準很簡單：藉由放縱自己就能得到的，就是低級欲望。

只要放鬆對自己的要求，願意放縱自己，就可以迅速滿足自己的各種低級欲望：看短片、玩遊戲、聊八卦、講有色笑話、搞一夜情等。面對低級的欲望，你可能會情不自禁地沉浸其中，並且很快不可自拔。所以，如果你發現自己沉溺於看短片、玩遊戲之類的低級欲望，千萬不要只是自責不夠自律。因為除了你的不自律，很多大科技公司裡的「壞叔叔」也在利用這個人性的弱點誘惑你，他們利用各種刺激和上癮的設計，使你深陷其中無法自拔，從而獲取商業利益。

然而，我想告訴你的是一條你看不到的邏輯：那些讓你覺得爽快的東西，也一定會帶來痛苦。如果你的低級欲望被無限滿足，你距離崩壞就不遠了。

三

低級的欲望靠放縱，高級的欲望靠自律。

什麼是高級的欲望呢？需要透過克制低級欲望才能實現的，比如專業技能、強健體魄、好身材、財富、好名聲等，這些東西都要透過自律才能實現。

所有優秀的背後，都是你沒看到的苦行僧般的自律。一個人自律的程度，決定了他人生的高度。

許多看過電影《我不是藥神》的觀眾，都記住了電影裡一句很扎心的臺詞：「這世上只有一種病──窮病。」

與這部電影同時洗版的還有一位演員──電影裡飾演呂受益的王傳君。呂受益的人物設定是位慢性粒細胞白血病人，王傳君的表演很到位，他將白血病人身體的羸弱和精神的脆弱，表現得淋漓盡致，給人一觸即潰的感覺。

但你可能不知道的是，為了演出病人的虛弱和消瘦，王傳君很早就開始減重，每天跳繩四千下，後來增加到每天八千下，電影開拍時，他已瘦了整整十五公斤。

為了更真實地表演出被病痛折磨的憔悴與掙扎，王傳君將自己的頭髮剃成了斑禿，然後又熬了兩天兩夜沒闔眼。

愈自律的人，愈懂得對自己下狠手。對自己下手愈狠，得到的回報可能就愈大。

我讀大學時的一位老師是北大的英語語言文學博士，他攻讀博士期間的主要研究方向是十七世紀英國玄學派詩人約翰．鄧恩（John Donne）。

在攻讀博士期間，他每天早晨都會在北大的未名湖畔一遍遍大聲背誦約翰．鄧恩的詩歌。在每次聲情並茂地背誦後，還會掏出隨身攜帶的小本子，用文字記錄朗誦詩歌時，腦中一閃而過的靈感。然後，再將記錄下來的靈感結合文獻、作者生平、逸事和作品本身，進行深入思考。而且，他堅持盡可能把自己思考的結果與同學、導師溝通交流，聽取他們的意見、建議。

他在北大讀了兩年博士，就堅持了兩年無間歇的早起，後來的他成為英國玄學派詩歌，尤其是約翰．鄧恩詩歌研究領域的權威。

很多人嚮往和追求自由，但你可能不知道的是：愈自律，才愈自由。

你無比自律，在大學期間接受了良好的專業技能訓練，該讀的書讀了很多，你畢業找工作時，就擁有選擇的自由。

你無比自律，在職場上專注工作，能力出眾，工作做得總比老闆預期的好，你升職加薪，實現財務自由，想買什麼就買什麼。

你無比自律，在生活中堅持健身、讀書，有著好看的體態和有趣的靈魂。遠觀，人們看到的是你的姣好身材；靠近，欣賞的是你的博學和有趣。這樣的你，怎麼可能沒人愛？是一般人沒勇氣追你而已。

自由的本質，是自律。自由不是放縱自己，不是無所不為，而是有所為，有所不為！

(本文摘自《我的努力，只為自己的海闊天空》/時報出版)

【作者簡介】

石雷鵬

《我的努力，只為自己的海闊天空》/時報出版

考蟲網聯合創始人，知名人氣教師。曾任職於北方工業大學，入選社群平臺的教育名人榜，自2008年起，在全國多城市授課並借助網路教育平臺，以風趣幽默的風格和一針見血的文字，風靡兩百多萬粉絲。

(中時新聞網)