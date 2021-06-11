2020年初，新冠疫情開始蔓延。這次疫情，影響了很多公司和企業的經營，也改變了很多人的生活和職場境遇。

相信經歷過新冠疫情的人都知道，為了防控疫情，很多工廠停工。企業經營遭遇困境時，裁員或減薪便無法避免。

H同學離職時，輕描淡寫地給我發了則訊息：「石叔，感謝相遇和幫助，我跳槽了，但依然在教育培訓行業，今後擔任某某公司教育產品的內容高級企劃，日後我們還會有更多交集。」

我本打算假意慰留一下，但聽到她要去更好的公司和更高的平臺，而且薪資還漲了四○％時，我捏了捏自己的大臉，問自己：有什麼好挽留的？

H同學跟我不一樣，我看上去吊兒郎當，一副不太正經的樣子，但她很專業，能把自己的生活、工作和學習打理得井井有條。

碩士畢業後，H就在教育培訓行業深耕，一步步成長為教研和內容產出的高手。

我跟她聊過幾次，發現她是一個很優秀、生活很規律的人：每天中午，都會看到她健身歸來的身影；晚上，回家陪孩子；朋友圈裡，她時常還會曬一下讀英文原版雜誌、報刊、書籍的讀後感。

我認為：一般情況下，自律的人都很優秀。因此，我曾經把當老師的好處吹捧得天花亂墜，想吸引她轉行當老師，直接面對學生，結果呢？她挺給面子，說會慎重考慮一下。十分鐘後，她回覆了十個字：「謝謝您的青睞，但尚無興趣。」

果然是「慎重」考慮，十分鐘十個字，把我打發了，哈！

其實，那一刻，我意識到，她對自己的職業定位很清晰，知道自己想做什麼，擅長做什麼，能做什麼。

後來，她告訴我，在被通知減薪的第一天，她雖然不滿但沒抱怨，而是立即尋找下一家公司。她說，自己原本以為大經濟環境不好，跳槽也會很困難，所以沒抱太大希望，但還是決定走出去試試。

結果，因為能力、履歷、學歷都足夠強大，她很順利地跳槽到更高的平臺上，薪水還漲了四○％，當然要做的工作也更富有挑戰性。

大部分的人都是要進入職場的，那就在暴風雨來臨之前，好好磨練出自己的一項本領，即便你找到了一份穩定安逸的工作，也請你持續學習，保有隨時離開的能力。

逆風時，總有人會逆風上揚，但也有人摔得一地雞毛。

二

L同學最近也因為被減薪選擇辭職，而且她也找到了新工作，但她並不快樂。她最近的個人狀態寫著這樣的一句話：「我是一個沒有感情的工作機器。」

我問：「你喜歡現在的工作嗎？」

她說：「不喜歡，而且很不喜歡，但又能怎樣？除了這個，我也不知道自己能做什麼。石老師，有建議給我嗎？」

我記得之前給過她建議，黔驢技窮的我，又發了一遍。「判斷一份工作是否值得做，可以看三個維度，按重要性依次為：看這份工作能否讓你學到很多東西，或是否有較大成長空間；自己是否喜歡，感興趣的事情，做起來更有動力；是否有不錯的經濟回報。如果三個同時滿足，就是理想工作；滿足兩個，就是好工作；滿足一個，還是可以湊合著做。如果一個都不滿足，繼續做下去，就是混日子。混日子的結果，就是廢掉自己。」

過了很久，她回了一句：「謝謝您，又給我講了一遍。我覺得很有道理，只怪我當時沒聽進去。」

我說：「現在聽進去，也不晚哦！」

她回了一句：「嗯嗯！」還配著幾個搞怪的表情。

看到她發的幾個表情，我的思緒一下子回到了一年前剛認識她的時候。那時，她去一家網際網路教育公司求職，職位是班級助教，主要負責管理通訊群組，同時解答學生關於課程（非知識方面）的疑惑。

她說，工資雖然不高，但工作挑戰和難度不大，不算累，因此能在業餘時間準備考研究所，還能接觸到一些考研究所的培訓老師，非常有利於考研究所的複習。

當時，她還在一家公立幼稚園當幼教老師，工作辛苦，收入也不高，唯一優點就是穩定。但她說自己不想一輩子看孩子，忍受不了每天嘰嘰喳喳的日子。她問我：是否要辭職考研究所？

我說：「很多人猶豫時，其實本質是想這麼做，如果不想就不會猶豫。猶豫的原因是不想面對風險、壓力和挑戰。所以，如果你能承受辭職考研究所可能的失敗，就辭職；如果不能承受，就別辭職。」

她說：「好的，那我再想想。」

後來，她邊工作邊準備考研究所，結果沒考上。

第二年，她辭職專心備考。我問她：「想通了嗎？」

她告訴我，其實也沒想通，但一個老師告訴她，不辭職根本考不上研究所。她聽完這句話，好幾個晚上沒睡好，最後就辭職了。

我本來想告訴她，這個老師的話有誤導性。辭職與否，不是考上研究所的根本原因，你的方法、方向是否正確，是否肯付出足夠的努力，才是能否考上的關鍵。但轉念一想，她已經辭職了，說明她至少下了決心。

第二年的她，確實很努力，但還是沒考上。這次，她總結失利的原因是目標訂得太高了（想考全國文學專業前三名的學校）。

我問她：「總分差得多嗎？」她說：「不多，只差了十分。」

我說：「你要清醒，十分的差距，可能就有很多人了。當然，我依然建議你不要帶著十分的遺憾，度過餘生。」

第三年，她說沒臉再向家裡張嘴要錢了，準備找份不累的工作來做，同時準備考研究所。然後問我：「去一家線上教育培訓公司應聘助教職位，如何？」

我說：「當下，什麼對你最重要？」她說：「考上研究所。」

我問：「這個工作，對你考研究所有什麼幫助？」

她說：「能賺點錢，雖然不多。更重要的是能接觸到很多考研究所的輔導老師，這樣有問題時，就能及時向老師請教。」

我說：「不錯。」

後來一段時間，我經常看到她在朋友圈曬照片，逛街購物、看電影、出遊、與同事或朋友聚餐，偶爾還罵主管幾句，唯獨沒有看到她曬和考研究所相關的學習內容。

於是，我發了一則訊息提醒她：「只要有考研究所的想法，就要立即行動起來，否則生活和工作的煩瑣，會磨平你奮鬥的決心和意志。」

她立即回了一句：「老師，您的提醒太及時了。這陣子太忙了，還沒好好準備考研究所的事呢。」

之後，她發了一則朋友圈貼文：再戰考研，賣命努力，不負韶華。朋友圈下面是眾多的讚和「加油」類的鼓勵。

又過了一個多月，她在朋友圈開始放閃，曬的是跟一位帥哥的親密照。顯然，她戀愛了。

又過了兩個多月，她問我：「最近失戀了，考研究所的科目也學不進去，該怎麼調整心態？」

我在社群平臺上，解答過這類問題很多次。於是，我就把之前的連結發給了她，順便損了她一句：「不是跟你們講過嗎？準備考研究所期間，你的顏值、情商和判斷力，都處在人生的最低谷，這個時候，隨便一個條件普通的阿貓阿狗，你可能都覺得不錯。所以，準備考研究所期間，單身人士要慎重戀愛。你怎麼就不聽呢？」

她說：「一時糊塗。母胎單身至今，這次竟然被一個『小奶狗』給看上了，這樣的桃花千載難逢，因此跌了進去。」

我問：「結果呢？」

她說：「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬里挑一。一開始，覺得他可好了，但相處之後發現他太媽寶了。我要工作還要考研究所，根本不可能二十四小時讓他黏著我，我又不是他媽！」

我說：「如果這樣的話，應該相處一個月時，就知道不合適了吧？」

她說：「是呀！一個月時，就發現不合適了。但想想這是初戀，不捨得結束，結果後一個月更煎熬，幾乎天天吵，吵完就沒心情學習，還得哄他。好不容易下了決心分手，分手後，還學不進去。」

其實，戀愛和考研究所沒有衝突。L同學遭遇的只是在不對的時間，遇到了不對的人。

就這樣，L同學第三年考研究所的前三個月荒廢掉了。後來的她，我猜想，應該在努力學習了，可結果依然不如人意—儘管進了複試，但最後總分距離錄取線還是差了二分。

L同學畢業至今三年，跌跌撞撞，換過工作，考研究所失利，談了戀愛又失戀。她跟我說，感覺自己很失敗，沒讀好書，也沒和喜歡的人在一起，還沒活成自己想要的樣子。

我安慰她說，其實沒有人生下來就知道自己到底喜歡做什麼。要搞清這一點，最好的辦法就是在年輕時多嘗試幾種工作（或實習）。你走過的彎路，沒有白走，你踩過的坑都會提醒你不再犯同樣的錯誤──間歇性努力的人，往往持續性地一事無成。

如果你和L同學一樣，在風暴來臨時，發現自己是一葉飄搖的浮萍，就趁現在還年輕，去讀書，去磨練一門技能，去爭取改變的機會。唯有如此，你才能在風雨飄搖時，保持隨時離開的能力。

其實，很多人只有經歷了生活的苦，才知道原來讀書是輕鬆的。生活的苦，是一種消耗；努力的苦，是一種收穫。但現實的殘忍之處在於，不是所有人都有後悔的機會。

(本文摘自《我的努力，只為自己的海闊天空》/時報出版)

【作者簡介】

石雷鵬

考蟲網聯合創始人，知名人氣教師。曾任職於北方工業大學，入選社群平臺的教育名人榜，自2008年起，在全國多城市授課並借助網路教育平臺，以風趣幽默的風格和一針見血的文字，風靡兩百多萬粉絲。

《我的努力，只為自己的海闊天空》/時報出版

(中時新聞網)