【回憶殺】大導演徐克製作過不少知名電影，包括《新龍門客棧》、《笑傲江湖之東方不敗》等等，被譽為是電影鬼才，他所出品的武俠電影更是無人能超越的經典，他和前妻施南生的一段情卻讓他揹上渣男污名，2人愛情長跑將近30年，徐克卻愛上女助理樂樂，2人相差了30歲以上卻恩愛至今。

徐克出生於越南，16歲那年舉家搬到香港，又前往美國念書，攻讀影視相關課程，直到27歲才回到香港進入演藝圈當幕後人員，1978年，徐克和施南生在同事的撮合下交往，聰明能幹的施南生給了徐克許多資源，2人更一起合開電影工作室，製作了無數部經典電影，包括《黃飛鴻系列》、 《倩女幽魂系列》、《黑俠》和《蜀山》等等。

徐克和施南生昔日恩愛身影不再。（圖/翻攝自微博）

小倆口配合得合作無間，徐克專心當導演拍電影，施南生身為製片則負責預算、找演員等等，無悔的成就了徐克的創作，讓他一步步成為大導演，1993年，徐克卻和葉倩文鬧出緋聞，讓施南生一度氣得提分手，所幸他們還是攜手度過，在施南生45歲那年，2人終於結為夫妻，施南生有了名分，然而好景不常，2012年，徐克和女助理樂樂被目擊牽手散步，2人離婚的消息才曝光。

徐克和樂樂至今感情甜蜜。（圖/翻攝自微博）

樂樂和徐克在網路上認識，2人一拍即合，徐克便將對方收為自己的私人助理，2人過從甚密的關係，施南生早已知情，也在2007年正式離婚，如今徐克已經和樂樂穩定交往多年，時常被拍到同進同出放閃，還一度傳出婚訊，為愛付出一切的施南生卻黯然退場，特別讓人不勝唏噓。

(中時新聞網)