台灣這波本土疫情致死率偏高，高出全球平均值，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這與患者年齡較大，且合併慢性病有關。目前死亡病例平均年齡為72歲，81.7%有潛在慢性病史，且18%個案是在3天內病逝。

全台確診人數破萬，病毒就在你我身邊。指揮中心統計這波300多名死亡個案症狀，其中最常出現的3大症狀是發燒、咳嗽、呼吸困難。台大兒童醫院院長黃立民表示，發燒代表體內發炎反應嚴重，這是觀察重症患者是否惡化的重要指標。

指揮中心統計死亡個案症狀表現，最常出現症狀分別為發燒、咳嗽、呼吸困難、腹瀉、喉嚨痛、全身無力、痠痛、流鼻水等。

統計發現，43%死亡個案都曾持續發燒，黃立民解釋，發燒是身體發炎時的主要反應，因為感染病毒較多，病情嚴重，眾多發炎細胞激素被激發出來。

此外，36%重症個案咳嗽，黃立民表示，這是肺部感染的典型症狀，不管是輕症或重症都會咳嗽，但重症患者除了咳嗽之外，還可能嚴重胸悶、呼吸困難。

台大醫院附設癌醫中心醫院副院長王明鉅表示，台灣確診病人死亡率偏高，有3種可能性：（1）死亡人數異常的多，分子太大；（2）確診人數太少，分母太小，造成比率高；（3）以上皆是。

如果是死亡人數較多，在醫療能力不足的情況下，擋不住病毒奪走人命的力量，甚至在醫療來不及介入的狀況下，造成死亡，這也說明不少個案到院前死亡。

王明鉅分析5月18日到6月9日321名死亡個案資料，20.9%是死亡當天或死亡後才確診，24%是確診後3天內就死亡。

王明鉅估計，死亡個案中，可能至少有143名病人因較晚被確診，直到病情嚴重，才被診斷染疫，就算台灣的醫療能力再好，患者已經病入膏肓，回天乏術。

王明鉅表示，如果廣設快篩站，提早發現更多感染者，這些人早一點接受治療，死亡率就能逐漸下降，除了政府主動篩檢之外，也該推廣全面性個人居家篩檢。

(中時新聞網)