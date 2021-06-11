台股10日在台積電帶領下，加權股價指數開高走高，終場收在17159.22點，上漲193點，電子成交比重回升到5成以上，外資也由賣轉買，其中也包括買超台積電11006張，分析師表示，台積電收盤上漲13元，當然與配息加碼或多或少有關聯，但台積電願意提高發給股東的配息還有一個重要意義，代表台積電對未來的獲利情況一定非常有信心。

台積電自2019年第2季起，每季每股配發2.5元現金股利，連續7季現金股利都維持每股2.5元，董事會決議將2021年第1季每股現金股利提高至2.75元，創下按季配息以來新高。之前因股價一度貼息，有網友建議調高季配息，就可以拉高殖利率，以吸引外資買盤，還曾在PTT掀起論戰，另外有一派網友認為，買台積電的大多是看好台積電未來成長性，希望把賺到的錢繼續投入做資本支出，以創造更大利益。

台積電9日宣布將第1季配息提高至2.75元後，當天美股雖然收黑，但台積電ADR收盤上漲1.04%，10日開盤以591元、上漲5元開出後，股價開高走高，終場收在最高價599元，大漲13元，不僅衝破季線，也收復5日、10日等短期均線，站在所有均線之上，距離600元大關也僅一步之遙。摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台積電大漲13元，跟調高現金股利或多或少有些關聯性，但就算不提高股利，600元以下的台積電都具有投資價值，而提高股息，就有機會讓外資買盤提早進場拉抬台積電。

根據統計，外資及陸資10日由賣轉買，買超161.16億元，買超第9名即是台積電的11006張，顯然持有大量台積電的外資也對調高現金股利表示認同，鐘崑禎指出，台積電在配發多少現金股利的拿捏上也有難處，台積電的獲利高成長是建立在龐大的資本支出上，尤其未來台積電持續有擴廠計畫，硬要再擠出現金派發給股東，壓力是非常大的，不過，從台積電之所以能做出這樣的決定，也代表台積電對未來的獲利情況一定非常有信心，而大型權值股的上漲，也有利於下周電子族群持續上攻。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)