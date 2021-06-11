許光漢拍攝電視劇《想見你》而爆紅，還紅到南韓迷倒了泡菜妹，頂著高人氣的他，近年的演藝重心都在大陸，也因而許光漢將近三個月沒有更新社群網站，昨（9 日）終於發文與粉絲分享最近日常生活，不忘提醒粉絲：「防疫期間，端午連假減少流動。」

許光漢昨（9日）在臉書上分享生活日常：「回顧了一下前段時間的生活，宅在家的日子，大家血液裏的快樂指數應該都降了不少，不如趁此時，培養一個從沒有想過、做過的興趣。」許光漢放上自己躺在床上面對鏡頭的自拍照，似乎最近迷上了攝影當做新的休閒培養，也搞怪的合成自己粗眉及缺牙來逗樂粉絲。

許光漢昨（9日）在臉書與粉絲分享：「端午連假減少流動之必要，但在家該運動的還是要動，免疫力拉起來，為了不辜負所有醫護、防疫人員們的辛勞，我們再堅持ㄧ下。」許光漢曾分享爬山心得，他坦言，每次爬山的時候，能讓壓抑的情緒暫時得到釋放，下了山身體反而輕鬆了不少，心裡面得到得來不易的平靜。

許多網粉絲朋友，在底下留言表示：「光漢在家練習自拍技術嗎？怎麼越來越帥了」、「我揉了三次眼睛看了看不敢相信你更新了！」、「無法忘記2020年，你們給的最棒的時光！」、「喜歡第一張有誠意，沒忘記我們」、「這個自拍技術看起來不錯」、「可愛的光漢！看到你快樂指數就上升啦！」

(中時新聞網)