指揮中心宣布升級全國三級警戒即將滿一個月，在這期間不少店家都選擇停業，民眾也選擇待在家盡量不外出，對於情侶來說幾乎沒辦法約會。一位女網友由於已1個月沒和男友見面，竟上網徵人「代看男友」，只要看一次就付500元，引起熱議。

疫情經濟？有位呂姓女網友在線上打工平台《小雞上工》上刊登一項「徵人幫忙代看男友」的跑腿職缺，並於工作內容中提到，由於和男友是遠距離戀愛，因疫情關係已1個月沒見面，加上對方最近又不常回訊息，讓她感到更不放心，懷疑對方出軌。

於是，女網友便徵求在男友租屋處附近的鄰居，幫忙監視行蹤，注意男友房間有沒有異性進出。她還備註，「別讓他發現就好，我也希望是我胡思亂想，如果你有更好的主意歡迎討論，我現在有點心慌慌，需要不同的建議。」

根據平台上公開資訊，這項工作發布不到一天，需求人數為1人，只要到雇主男友家附近監看，一次就有500元報酬，地址則是位於新北市淡水區。

(中時新聞網)