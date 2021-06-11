高雄小港爆發群聚感染，一名確診的60歲婦人遭爆在發病前曾在口罩工廠打臨工，消息傳出引起民眾恐慌，擔心防疫的口罩會不會反而成為傳染源，對此高雄市衛生局在10日記者會也回應，

有民眾爆料案11253的60多歲確診婦人在口罩工廠打工，且該批成品已經出貨，憂心口罩反成感染源，但高雄市府竟未公布該案足跡，質疑資訊不確實。對此衛生局簡任技正潘炤穎首先澄清，指出足跡公布原則接已有特定風險為前提，確認無傳播風險就不予公布。

潘炤穎表示，關於民眾爆料口罩工廠打工婦人案例，衛生局查證後，確認廠房內25名工作人員皆已匡列、居家隔離，採檢結果為陰性，初步排除傳播風險。

潘炤穎補充表示，有「串門子群聚事件」當借鑑，可知共用廁所為高風險行為，因此將所有人居家隔離。而透過監視器畫面也看到，所有員工製作、包裝過程中，都有戴上口罩與手套。

潘炤穎強調，現場的成品與半成品，都依據藥事法進行查扣，並未流出市面，呼籲民眾不必恐慌。

(中時新聞網)