來自屏東牡丹鄉的排灣族警務正許強生，族名為阿黎門‧甲古戰，2017年榮獲第53屆全國模範警察，2021年3月正式上任六龜分局偵查隊隊長，成為高雄警界首位原住民籍偵查隊長，擔任公部門與民眾間溝通橋梁，守護原鄉治安。

勤跑山區代理期間瘦14公斤

原以為偵查隊長會不怒自威，一張臉就能讓人敬畏膽怯，許強生卻帶著如鄰居長輩般的親切笑容走進六龜，對上與市議員和警局高層溝通，橫向協調各公部門的合作，對下則傾聽基層員警聲音，並對外協調民眾所關心的切身事務。

許強生資歷豐富，91年警大畢業後，經過偵查隊、高市刑警大隊及小港、五甲、成功等派出所所長歷練，工作業務從偵辦案件、內勤到公關室和防治科，都難不了他。前高雄市警察局長劉柏良任內，考量六龜分局所轄4個行政區，包含桃源、茂林、那瑪夏3個原住民區，109年11月調派原住民背景的刑事警察大隊專員許強生至六龜分局，代理偵查隊隊長。

「想認識在地一定要到現地。」許強生為了從六龜門外漢變成地頭蛇，早已將分局當作家，平常睡在警局內，每週2天放假才回屏東與家人相聚。初來乍到時，尋求當地市議員、區長、里長和資深同仁的引薦，認識民眾並親自走訪轄區每間派出所，慢慢建立互信。

代理偵查隊長4個月，許強生勤跑山區，把巡山視察當作爬山運動，再加上生活作息和飲食正常，體重狂降14公斤，期間偵破宮廟香油錢連續竊案，以及桃源區不肖業者利用疏濬工程之便，盜伐百年香樟的案件。許強生的即戰力受到現任局長黃明昭賞識，於今年3月代理真除，正式上任。

偵查盜伐林木案件、視察轄區盜採國有砂石都是許強生的工作。(圖片提供/許強生)

原鄉守護者，多元族群的溝通橋梁

六龜分局轄區範圍廣大、族群多元，包含平埔、布農、魯凱、排灣、卡那卡那富、拉阿魯哇等族群。許強生表示，雖然各族群語言、生活和文化不同，自己是排灣族的身份就多了一份親近，「我們用國語溝通，但彼此都懂每句話的深層意義啦！」也許，就是這份心照不宣的默契，讓許強生快速接地氣，成為各族群的中間人、原鄉與山林的守護者。

從前在市區服務，大多處理偷竊、強盜搶奪、打架滋事等治安事件，山區治安相對穩定，較多森林犯法相關案件，例如：盜獵保育動物、盜伐珍貴林木、盜採野生山茶等。此外，偵查隊事務繁雜，宣導預防詐騙、防制盜採國有地砂石、避免毒品進入山區、甚至山難搜救協助也要靠許強生推敲辦案、不放過蛛絲馬跡的真本事，他都帶領同仁一一破解。

案件性質雖有不同，打擊犯罪和服務民眾的初衷卻沒改變，許強生特別注重詐騙原住民的案件，憂心山區潛藏的毒品，而預防勝於治療，採訪時，他已同步盤算好，下次利用哪個社區活動時間上山，宣導犯罪防治，守護山林原鄉，許強生滿滿衝勁。

本文作者:李曉萍

《Takao樂高雄》2021/06

(中時新聞網)