炎炎夏日到來，不少人已經來到晚上不開冷氣就睡不著的階段。一名女網友抱怨自己家冷氣不冷，半夜還不斷發出怪聲，沒想到早上開蓋一看，讓她崩潰不已，但內行一看就秒懂，給出解答。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文表示，明明都有定時清洗濾網，但半夜冷氣不冷就算了，還不時發出怪異聲響，起床後甚至從出風口噴出冰塊來，忍不住開蓋一看，才發現冷氣內部全部都結成冰塊，讓她崩潰不已，大喊「誰能比我慘」。

名女網友抱怨自己家冷氣不冷，半夜還不斷發出怪聲，沒想到早上開蓋一看裡面全結冰。(圖／爆怨2公社)

不少網友笑翻：「這是冷氣機進化成冰箱的寶貴過程」、「好狂，冷氣變製冰機」、「製冰機請放地上，安裝在頭上怎麼食用」。但也釣出許多內行人解答：「一看就知道漏冷媒了」、「冷媒漏了，找師傅維修管線」、「管線破掉了，快點找人處理」、「你這還算好，我家冷氣上次漏冷媒，直接變成水龍頭」、「冷排結冰，漏冷媒的前兆」。

但也有人表示，不一定是漏冷媒：「等冰融化完，先清洗濾網跟散熱片，還是結冰才是漏冷媒」、「內部出風口滾輪發霉阻塞，用小牙刷清潔完就好了」、「風鼓太髒，先清潔一下」、「問問朋友有沒有人認識裝冷氣的，用壓力表檢查看看有沒有漏冷媒」、「冷媒不是消耗品，會一直循環，沒有漏就不用補充，遇到說沒漏洞卻要你補冷媒的就是奸商」。

(中時新聞網)