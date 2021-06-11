台東縣鹿野鄉台9線中華路一段 2大貨車相撞2輕傷 03:102021/06/11 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣鹿野鄉台9線上2大貨車相撞，目前有2人輕傷。（摘自台東臉書災害通報社團） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣鹿野鄉台9線上2大貨車相撞，目前有2人輕傷。（摘自台東臉書災害通報社團） 台東縣鹿野鄉台9線上2大貨車相撞，目前有2人輕傷。（摘自台東臉書災害通報社團） 台東縣鹿野鄉中華路一段11日凌晨1點許傳出2輛大貨車相撞，警消接獲報案後，已出動前往現場救援，現場貨物散落一地，有2人輕傷送醫，目前正實施交管單向通車中，是否因天雨路滑造成車輛失控打滑，及事故發生原因等詳細情形，警方表示正在持續了解中。 BMW過彎失速自撞 駕駛夾車內2小時從清醒漸無呼吸身亡 南市生鮮產品線上購破千萬元 回饋醫護警消訂購9折優惠 (中時 ) #台東縣 #鹿野鄉 #大貨車 #輕傷 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家用寬頻申裝暴衝 中華電增逾2萬戶 04:102021/06/10 財經焦點 《集中市場》電力大激活 外資終結4連賣 15:242021/06/10 財經 全球人壽攜手台科大偏鄉公益講座 帶領學子展開線上職場冒險王 16:022021/06/10 生活 台東醫院門診全停 2000慢性病患領嘸藥 04:102021/06/10 焦點要聞 清純版張柏芝一天遇2車禍 驚魂未定嘆：50條問題差點變遺言 17:362021/06/10 娛樂 京元電移工2篩竟有30人轉陽 正等待PCR結果 11:282021/06/10 生活 苗栗科技廠群聚再增43例確診 京元電2篩30人由陰轉陽 15:282021/06/10 生活 峨眉鄉快篩部隊進駐 105人採檢均陰性 13:562021/06/10 生活 疫情相挺 苗木之鄉有愛 永靖囝仔手作蛋糕伴獨老 16:302021/06/10 社會 勞工沒頭路 北市推「你上工、我加薪」工作滿3個月加碼給2萬 16:562021/06/10 生活 缺料壓頂 筆電Q2大考驗 04:102021/06/10 財經要聞 社會熱門新聞 火辣SWAG女優好眼熟 他付費解鎖驚覺是「表姊」 - 社會 原今晚解禁 新店居家隔離男失聯多日陳屍住處 - 社會 腦麻外送員大雨車禍：餐重要 流血路邊等 女取餐淚崩送紅包 - 社會 他申請紓困等29小時才成功 民間高手秀2招一次5分鐘搞定 - 社會 6年輕人抓2母雞1公雞烤來吃進法院 養雞嬤1句話救援成功 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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