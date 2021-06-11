台東縣鹿野鄉台9線上2大貨車相撞，目前有2人輕傷。（摘自台東臉書災害通報社團）

台東縣鹿野鄉台9線上2大貨車相撞，目前有2人輕傷。（摘自台東臉書災害通報社團）

台東縣鹿野鄉中華路一段11日凌晨1點許傳出2輛大貨車相撞，警消接獲報案後，已出動前往現場救援，現場貨物散落一地，有2人輕傷送醫，目前正實施交管單向通車中，是否因天雨路滑造成車輛失控打滑，及事故發生原因等詳細情形，警方表示正在持續了解中。

(中時 )