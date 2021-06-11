外交消息人士今天指出，華府將派美國在台協會（AIT）副處長谷立言（Raymond Greene）出任美國駐日本代理大使一職。

共同社指出，此舉顯然反映出華府正致力推動美日雙邊合作，以制止中國對台灣施加壓力。

消息人士表示，谷立言預計最快下月就會抵達日本。現任美國駐東京代理大使楊舟（Joseph Young）將於6月中旬卸任。

谷立言曾在東亞任職數個外交職位，包括駐日本沖繩總領事，2018年起擔任AIT副處長。

美國政府一名消息人士說，美國藉由任命同時熟悉台、日事務的谷立言駐日，對中國釋出美日團結的訊息。

日本外務省一名高官也樂見這項安排。他表示：「這將促使日本與美國在支持台灣時，合作地更加順暢。」

美國現任總統拜登（Joe Biden）政府承諾會深化與台灣的關係。在此之前，前總統川普（Donald Trump ）政府已加強挺台以遏制中國。

拜登政府計劃任命前芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）擔任駐日大使，但日期仍未定。（譯者：楊昭彥）1100611

(中央社)