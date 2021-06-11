為了解咖啡因攝取量與眼內壓、青光眼的關聯性，紐約西奈山醫院組成的研究團隊，研究逾12萬名成年人的飲食與健康習慣。結果發現，絕大多數的參與者，咖啡因攝取量與眼壓高低無關；但如果有高眼壓遺傳傾向的人，每天4杯咖啡眼壓會升高0.35毫米汞柱(mmHg)，每天超過3杯咖啡罹患青光眼的機率增加近4倍。

這項研究成果已發表於2021年6月份的期刊《眼科》之上。論文指出，咖啡與茶作為風靡全球的飲品，其是否會對飲用者的眼壓產生影響，一直是學界關注的重點。

現有研究成果，不論是針對健康族群、青光眼高風險群或青光眼患者，飲用咖啡因飲料後對眼壓的影響，多半集中在攝入後1到4小時內眼壓是否有升高的狀況；卻很少有研究是針對長期飲用咖啡的習慣，對眼壓或青光眼風險產生的影響進行分析。

為了解咖啡因攝取量習慣，對眼壓與青光眼產生的影響，研究團隊透過英國人體生物資料庫，取得121,374名參與者的咖啡與茶飲用數據。參與者的年齡在39至73歲，數據取得時間為2006年至2010年。

在基線期中，所有參與者須填寫飲食問卷；內容包含每天喝多少杯咖啡、每天多少杯茶，以及喝哪類型的咖啡(無咖啡因咖啡、即溶咖啡或研磨咖啡)。透過取得數據，每天攝取超過6杯以上的77,906名參與者，研究團隊再於2009年至2012年期間，進行24小時回憶飲食頻率問卷。

問卷內容共包含19項問題，以評估咖啡因攝取量。問題包涵攝取飲料種類(咖啡、茶、碳酸飲料、巧克力飲品與低熱量飲料)、每日杯數與攝取種類等。

最後，研究團隊透過線性回歸評估與邏輯回歸評估，分析9,286名青光眼病例與189,763名對照組，咖啡因攝取與青光眼的關聯性。

結果發現，對於正常人而言，大量攝取咖啡因不會增加眼壓升高的風險。但如果具有容易升高眼壓遺傳的參與者，每天攝取咖啡因超過480克(約4杯咖啡的量)的參與者，眼壓會比同年齡參與者高出0.35毫米汞柱；相較於低咖啡因攝取量與不具高眼壓遺傳的參與者，擁有高眼壓遺傳的患者若每天攝取咖啡因超過321毫克(約3杯咖啡)，罹患青光眼的機率則增加3.9倍。

研究團隊表示，先前研究顯示，有青光眼家族病史的人，大量攝取咖啡因容易增加高壓性開角型青光眼的風險。如今這項研究則證實，擁有高眼壓遺傳的人，大量攝取咖啡因也容易增加青光眼風險。

研究團隊建議，對於沒有家族病史的人而言，自然可放心享受咖啡的風味；但對於有青光眼或高眼壓遺傳史的人來說，最好減少咖啡因攝取量，以維護靈魂之窗的健康。

此外，若有必要可每天服用500微毫克的維生素B12，多攝取含豐富抗氧化劑的蔬果，並充足睡眠、不抽眼，來減低眼壓的升高進而預防罹患青光眼。

(中時新聞網)