新冠肺炎本土疫情延燒，全台已累計361死亡案例，近日雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡染疫身亡，她從感覺身體不適到送醫途中不治，僅不到一天的時間，親友們得知消息後都相當悲痛不捨。台大政治系副教授彭錦鵬10日在臉書發文悼念，提到林芳怡突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上就過世，檢查後確診新冠肺炎。

彭錦鵬10日在臉書提到，悼念一位建築界幾乎都認識的快樂天使林芳怡，林是自己最早期的臉友，當時最喜歡看她有關建築和室內設計的分享，她永遠都是心情愉悅的和建築人互動、帶團、辦活動，是大家最喜愛的林老師，前幾天她還在感謝日本贈送疫苗，9日晚間突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上就過世，檢查後，新冠確診。彭沉痛地說，「疫情比我們感覺到的，嚴重太多了。疫苗疫苗疫苗，太重要了。」

目前林芳怡的臉書已經轉為紀念帳號，許多親友也紛紛在其臉書留言，「老師您就像溫暖太陽，您總是給我很多溫暖，只是這一切來的太突然，我好捨不得您」、「真是震驚難過到不知道說什麼了」、「我會記著你的笑容，謝謝你，一路好走」、「能夠認識芳怡老師，有機會一起推廣建築藝術，真的很幸運，願您在另一個世界一路好走，無限祝福」。

另外，根據信義學堂簡介指出，林芳怡為成大建築學士，淡江建築碩士，曾任雜誌企劃主任、雜誌執行編輯與主編，後來自組公司，從事建築相關文化活動，曾任教於東海大學建築系， 著有《建築向前走》，編有《台北大街風情》、《寧靜的地景革命 --宜蘭厝第二期建築圖集》等書。

(中時新聞網)