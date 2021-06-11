高端疫苗(6547)新冠疫苗解盲數據順利達標，將盡速將二期臨床主試驗期間分析數據、以及研發相關文件，送交至食藥署，申請緊急授權(EUA)使用審查。櫃買中心公告，高端疫苗上櫃有價證券自110年06月11日起恢復交易。

高端總經理陳燦堅表示，從臨床二期結果來看，安全性與免疫生成性的數據都很好，自己對拿到食藥署核准EUA抱持樂觀期待。他說，拿到EUA，今年高端至少能準備一千萬劑供民眾施打，明年開始，若國際認證取得順利，預估一年將可提供上億劑的能量，屆持有多餘的能量將以幫助更多友邦為主。

對於大家所關注的三期臨床是否會進行，陳燦堅指出，三期臨床試驗很早就規劃，但傳統三期是非常困難的挑戰，會在歐盟規劃以免疫橋接的方式進行三期臨床，最終目標是取得疫苗常規藥證以及國際認證，讓到底能不能出國、獲得國際認證等等問題，將用最科學的方法一次解決。

高端新冠肺炎疫苗期間分析數據顯示，安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率(seroconversion rate)達99.8%；中和抗體之幾何平均效價(GMT titer)為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為733，GMT倍率比值為180倍增加。

(時報資訊)