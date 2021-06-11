疫情升溫迫使企業採取分流與異地辦公，積極投入數位轉型與雲端佈署，資訊服務廠商5月營收表現亮麗，精誠(6214)5月營收19.98億元，年成長20.45％；東捷資訊(6697)5月營收1.09億元，月增68.04％，年增87.74％；緯軟(4953)5月營收為4.79億元，月減1.14％，年增15.41％，為歷史次高。

精誠前5月累計營收為115.63億元，年成長23.56％。而5月營收較去年同期成長，主要貢獻為銀行、證券業以及政府單位不斷增長的雲端、資安等數位轉型需求，以及加值代理經銷業務成長，與Oracle、IBM等原廠合作持續加深。另外加上大陸疫情控制得宜，經濟回穩，營收也較去年同期成長。5月開始疫情逐步升溫，雖有部分專案因此驗收遞延，但對整體營收獲利成長影響有限。

東捷資訊前5月營收為6.73億元，年增24.51％，已超越去年上半年累計營收。東捷資訊表示，成長動能主要來自於ERP系統建置、智慧戰情室及智慧工廠等專案陸續驗收認列所致。

東捷資訊指出，疫情升溫迫使企業採取分流與異地辦公，積極投入數位轉型與雲端佈署，以維持整體運作，也促使製造業加速導入數位系統管理與智慧生產技術，避免因異地分流造成營運斷層，鞏固生產效率與產品品質，強化整體營運韌性，這也進一步拓展東捷資訊長期深耕的AIoT應用業務。

東捷資訊今年與國際大廠SAP規劃推出「ERP雲端管理系統」，全面將數據資料庫雲端化，採用客製化訂閱式機制，協助國內企業降低初期導入成本，讓各企業更加彈性化，有效支援企業行動化辦公管理。

緯軟5月大陸及日本放長假工作天數較少，營收較上月微降，惟仍較去年同期明顯成長逾1成，單月營收不僅為歷史次高，更已連續9個月改寫歷年同期新高。累計前5月合併營收為23.32億元，年增17.36％，亦為歷史同期新高。

(時報資訊)