全台疫情5月中旬升至三級警戒，內用服務停擺衝擊連鎖餐飲業營運，包括王品(2727)、瓦城(2729)、乾杯(1269)、漢來美食(1268)、豆府(2752)、亞洲藏壽司(2754)等連鎖餐飲業者，2021年5月合併營收多出現「雙降」，且年減幅度多自2成起跳，降至近期低點。

其中，王品台灣事業群雖受明顯衝擊，但在中國大陸事業群強勁復甦撐盤下，5月自結合併營收13.19億元，月減10.65％、年減5.38％，雖為近11月低點，但表現相對有撐。累計前5月合併營收75.05億元，仍年增43.82％、續創同期新高。

乾杯5月自結合併營收2億元，月減19.39％、年減18.24％，為近14月低點。累計前5月合併營收12.59億元、仍年增31.87％，創同期次高。公司表示，在勞動節假期、母親節效應商機加持，配合中國大陸事業群持續穩健，降低5月整體營收衰退幅度。

瓦城5月自結合併營收3.02億元，月減24.97％、年減24.5％，降至近13月低點。累計前5月合併營收19.72億元、仍年增13.7％，改寫同期次高。公司表示，旗下外送外帶業績自5月24日起，每周均逐步回升20～30％，有助降低營收衰退幅度。

以宴會及自助餐廳「漢來海港」為主力的漢來美食，受內用服務停擺衝擊，5月自結合併營收1.71億元，月減40.39％、年減23.8％，為近13月低點。累計前5月合併營收14.85億元、仍年增26.1％，為同期第三高。

韓式連鎖餐飲集團豆府5月自結合併營收0.79億元，月減54.06％、年減50.57％，降至近13月低點，主因去年受影響最劇時間為3、4月，比較基期較高。累計前5月合併營收7.63億元、仍年增23.07％，續創同期新高。

亞洲藏壽司5月自結合併營收1.11億元，月減54.35％、年減38.13％，創近3年3個月低點。累計前5月合併營收11.48億元、仍年增39.83％，續創同期新高。天蔥(2740)5月營收728萬元，月減45.53％、年減49.61％，前5月營收6046萬元、年減7.43％，雙創新低。

由於5月上旬疫情尚未爆發前，尚有勞動節連假及母親節檔期挹注，使連鎖餐飲業5月營收稍有支撐。惟中旬以降內用陸續喊卡，轉攻外帶、外送、電商業務填補缺口效益有限，在三級警戒延至6月底情況下，連鎖餐飲業6月營收下滑幅度恐加劇。

(時報資訊)