金管會公布2021年4月信用卡業務市場概況，該月簽帳金額2349億元，雖月減283億元或10.75％、仍年增達287億元或13.92％。累計前4月簽帳金額約9810億元、年增551億元5.95％，雙創僅次於2019年的同期次高，顯示整體消費動能仍在。

金管會統計，4月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5109萬張，月增0.57％、年增5.34％，總有效卡數約3334萬張，月增0.42％、年增3.77％。循環信用額度約1030億元，月增0.29％、年減4.81％，簽帳金額2349億元，月減達10.75％、但年增達13.92％。

銀行局主秘童政彰表示，4月簽帳金額較3月下滑，主要受到適逢連假使營業天數較少，以及刷卡繳保費遞延。他指出，2月刷卡繳保費有部分遞延至3月扣款，墊高3月比較基期，加上4月底適逢勞動節連假，又有部分刷卡繳保費遞延至5月扣款。

電子支付業務方面，截至4月底共有5家專營、23家兼營電支機構，總使用人數約1315億人，月增2.59％、年增達58.62％。代收實質交易款項金額70.6億元，月減1.4％、年增達89.84％，收受儲值款項金額122.5億元，月增4.62％、年增達1.62倍。

(時報資訊)