俗話說「紅顏禍水」，自古以來男性因外遇妻離子散、家破人亡的例子屢見不鮮，台灣更曾經發生人夫為了小三狠心殺害妻女，甚至全程直播給對方聽的慘案，案件轟動一時。2006年，新北市一名蔡姓婦人和2名就讀國小的女兒被發現陳屍汐止住處，雖然3人死後被驗出體內含有大量乙醚，卻因缺少證據遲遲無法破案，直到2年後終於真相大白。

2006年4月間，蔡女和2名年幼的女兒被發現陳屍在新北市汐止區汐萬路一處社區的住家，3人遺體被驗出含有大量乙醚，但身上卻沒有無顯外傷，加上案發現場無外力侵入跡象，一度被當作是母親攜2女開瓦斯輕生。不過，死者蔡婷宥的母親難以接受，聲稱自己被女兒託夢，對方說自己被丈夫張鶴齡殺害，寫信給檢察官請求偵辦。

由於缺乏科學證據，蔡母寫的陳情信僅被附在卷宗裡，塵封在近300件卷宗之中長達1年時間；神奇的是，後續承辦的林宏松檢察官上任第一天，突然聞到一股茉莉花香，一時好奇循著香味找去，竟在堆積如山的卷宗中，抽出這一樁命案；他仔細閱讀案情後，發覺母女3人死因藏著諸多疑點，決定重啟調查。

檢警深入追查後，發現張鶴齡涉有重嫌，但他在案發後請調至大陸工作，後來輾轉得知張男正在等妻女的保險理賠，於是設下圈套，告知張嫌「可以結案了」請他回台，待對方踏進國門，隨即把人請到局裡說明。經過整夜問訊，張男始終否認殺人，檢座只好先回家就寢，不料清晨7時，突然被一聲「起床」驚醒，下秒就接到破案通知。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)