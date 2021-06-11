新北市汐止區母女3人命案宣告偵破！檢警查出，男子張鶴齡因外遇遭抓包，竟在小三蘇玉真慫恿下，以垂降方式潛入自宅，先用沾有乙醚的毛巾將妻子蔡婷宥迷昏，再用枕頭把被害人悶死，正要逃離時卻被12歲長女撞見，他乾脆一不做二不休，狠心殺害2名女兒，還全程直播給蘇女聽，冷血行徑令人髮指。

警方調查，張鶴齡因打麻將和蘇玉真相識，在日久生情下不顧家庭，與蘇女在外租屋私通，後來東窗事發，偷吃行徑被妻子抓包，他索性離家與蘇女同居；張妻一氣之下打電話給小三丈夫怒嗆「管好老婆」，此舉讓蘇玉真懷恨在心，遂慫恿張鶴齡「有種就把你老婆幹掉」、「不把你老婆殺掉，就不要繼續在一起！」

為了和蘇玉真雙宿雙飛，張鶴齡決定下手殺妻，2人還先買白老鼠試驗乙醚功效；準備就緒後，張男於2006年4月11日深夜，避開社區監視器前往頂樓，並用登山繩梯垂降到15樓住處後陽台，再潛入屋內，用乙醚迷昏熟睡中的妻子，再拿枕頭把對方悶死，誰知準備逃離時被長女撞見，竟下狠手將2女滅口。

最令人髮指的是，張嫌在行凶過程中，竟全程與蘇女保持通話，證明自己確實有下手殺妻，就連他悶死女兒時，口中喃喃說著「爸爸對不起你們！」蘇女也聽得一清二楚。遭警方逮捕後，張鶴齡起先否認犯案，直到見到女兒照片，才崩潰認罪，指「我是著了魔的畜生」，後來歷經6度判死，最後獲改判無期徒刑定讞；至於教唆殺人的蘇女，因案發後轉為汙點證人，獲判10年，已假釋出獄。

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(中時新聞網)