資深媒體人、中廣董事長趙少康。（資料照）

本土疫情嚴峻，近期卻爆發「特權」偷打疫苗的爭議。資深媒體人趙少康昨(10日)在臉書寫下，「這一年，我們一起錯過的疫苗」，並說「因為陳時中的無能，國內疫苗嚴重短缺，才會出現如今的『疫苗之亂』，花更多心力『論字排輩』，衛福部得不斷調整施打順序，還要到處查辦『偷打』」。

關於疫苗爭議，趙少康10日在臉書說，去年8月AZ找台灣代工上億劑疫苗被拒絕，陳時中的三大理由都很奇怪，包括台灣沒這麼大的消耗量、會把整個生產線占滿、有人不太喜歡這樣子。但他認為，「難道代工量必須等同消耗量？難道不能打造『疫苗國家隊』擴增產線？『有人不太喜歡這樣子』指的又是誰？竟然就因為這三個荒謬不通的理由，白白讓原本可以在台灣生產的上億劑疫苗成為一場空，導致現在只能被動接受捐贈，國人的手臂才打得到獲國際認證的疫苗。」

趙少康說，不只如此，去年11月衛福部介入導致東洋代理德國BNT疫苗進口破局， 陳時中說當時從沒想買BNT的1000萬劑疫苗，至於莫德納疫苗，前幾日前民進黨立委郭正亮透露，BNT和莫德納研發時都曾找上台灣投資，但政府竟覺得不會成功，不願意花這種類似創投的錢。

因此趙少康批，「台灣曾有機會跟這三大藥廠合作，用最短時間取得獲國際認證的疫苗，陳時中卻剛愎自用、高傲顢頇的一一回絕，最後買了平均每劑單價高達881元、未通過三期試驗確定保護力的高端疫苗，不只沒有超前部署，還因不斷的錯誤決策，讓台灣人染疫喪命。」

最後，趙少康直言，因為陳時中的無能，國內疫苗嚴重短缺，才會出現如今的「疫苗之亂」，花更多心力「論字排輩」，衛福部得不斷調整施打順序，還要到處查辦「偷打」。在台灣，打疫苗不是保命人權，反而成為罪過與階級分化，因為官員決策錯誤，讓全民承受生離死別、不安憂慮的苦果，「蔡英文、陳時中在午夜夢迴時驚醒，還好意思求同情？」

網友則在趙少康臉書貼文留言寫下「謹記人民今日的死傷，防疫中心任何防疫政策策略都沒有」、「是誰擋了救命的進口合格疫苗？」「能不能不要讓台灣墮落成第三世界國家？」「面對不可預期的未來，沒有代工、自製、外購多軌並行，給人民生命健康最大的保障，真的是很弔詭的決策」。

(中時新聞網)