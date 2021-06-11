新冠肺炎疫情肆虐全球，如今疫苗逐漸研發出來，讓許多人趕緊施打疫苗增加抗體，從男團「小虎隊」出道的藝人陳志朋，昨（10日）在微博PO岀施打疫苗的影片，也跟網友們分享打完之後的身體狀況。

陳志朋昨（10日）PO文透露由於要去施打疫苗，似乎心情過於緊張，竟失眠到清晨5點多才睡著，從PO岀的一分多鐘影片中，不難看出施打前內心相當忐忑不安，眼神更是透露出些許慌張，沒想到一瞬間就施打完畢，當下讓他一度難以置信驚呼：「結束了」、「真的假的」，甚至頻頻追問醫護人員：「我怎麼一點都沒感覺」，甚至懷疑是不是根本沒打進去。

陳志朋與網友分享施打疫苗後的反應。（圖／陳志朋微博）

施打完疫苗之後，陳志朋表示得先休息半個小時，若到時身體沒有什麼大礙，就可以離開醫院，此外更分享施打之後最大的反應就是「安全及健康」，最後更用手指比出愛心及勝利手勢，更不忘感性告白：「謝謝母親的疼愛♥CN♥」，對此網友回應：「打疫苗保護自己也保護别人」、「打完要好好休息，少熬夜多喝水」、「打完是不是有睡的特別香甜呢」。

近年陳志朋將演藝重心放在大陸，年初登上大陸男星選秀節目《追光吧！哥哥》，由於被嫌有肚腩、太胖，讓他展現意志力狂瘦身，短短兩個月就狂剷12公斤，就連臉型都瘦成V字臉，帥氣模樣根本重現當年小虎隊中「小帥虎」的迷人風采。

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(中時新聞網)